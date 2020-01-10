台南「青年民主返鄉列車」今啓動 首投學子：盼為台灣盡心力

台南出發的「青年民主返鄉列車」今天啓動上路。（記者洪瑞琴攝）

2020-01-10 16:30:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為鼓勵首投族返鄉投票，成功大學學生會與台灣青年民主協會、台灣學生聯合會合作「2020青年民主返鄉列車」計畫，今（10）日啟動上路，協助年輕學子順利返鄉投下神聖的一票。

成大學會會長蔡一愷表示，返鄉專車希望讓大家可以用最低的成本返回自己的家鄉，決定自己的未來、決定這座島嶼的命運，時至今日，許多青年的結構性社會問題日益嚴重卻受到忽視，青年唯有身體力行、回家投票，對社會展現青年的聲量，青年的未來才有可能改變。

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莊姓及蘇姓學生相偕作伴搭車，她們表示，自己的未來自己決定，手中的一票不能放棄。22歲的莊姓學生也說，今年是第一次投票，希望為台灣盡一份心力。

台南出發的青年民主返鄉列車，今天下午及明（11日）上午在台南火車站、成大榕園各有3班次共6班次發車，路線包括從台南火車站到台北火車站，以及從成大到新竹、中壢、台中火車站等4條路線，所有路線車票均－價111元，非常便利。

充當「車長志工」的温姓學生說，這一票對年輕人很重要，不能夠放棄，她上次2018年縣市首長選舉時就是搭返鄉專車回基隆投票，比較熟悉作業流程，因此這次回家也順道當志工。她並打趣說，可領志工津貼，貼補坐車成本，回家投票真是「賺到了」！

蔡一愷表示，台南返鄉專車6班次，至少240名學生回家投票之外，也有其他學生各自不同方式搭車返鄉，年輕人認知自己的投票權利在新世代所扮演的重要角色已是趨勢。

台南出發的「青年民主返鄉列車」今天啓動上路。（記者洪瑞琴攝）

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