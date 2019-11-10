柯文哲台中站台：下任總統「不要貪污就好了」

柯文哲台中站台，再提對下任總統的期待，「不要貪污就好了」。（記者蘇孟娟攝）

2019-11-10 20:51:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣民眾黨黨主席柯文哲今日下午抵達台中替立委參選人站台時指出，對台灣政治沒有多偉大要求，「正常就好」；至於對下任總統期待，他說，「不要貪污就好了」。

柯文哲下午參加台中市西屯、南屯區立委參選人張渝江競選辦公室成立大會時指出，對台灣政治沒有多偉大要求，「正常就好」，他指出，20、30年前台灣是亞洲4小龍之一，但現在已快被踢出4小龍，「到底發生什麼問題」。

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他說，當了台北市長5年還債570億，這幾年台北市政府幾乎沒有負債，很多人問他是如何做到的，但這件事藍綠兩黨都有攻擊，指他是作帳等講一大堆；柯文哲說，假如作帳可以還債的話，歡迎藍綠兩黨縣市長努力作帳，看能不能還帳。

柯文哲說，台灣大部份的企業都有賺錢，只要政府當企業很誠懇經營，95%都會成功，政府不可能百分之百都不會做錯事，但要實是求是，要務實去作，「對大撒幣政治我是非常有意見」。

柯文哲說，有人問他對下一任總統的期待，「不要貪污就好了」；他再提私菸案說，看到私菸案感觸很深，在小英任內共二萬一千條，她已出訪好幾次，三年半二萬一千條要多少人買，買的又是侍衛室等總統最內圈的人，牽涉非常多，「天啊，我一看就知道完蛋了」。

柯文哲說，有人說他老是在罵民進黨，但罵跟批評不一樣，像他會明白說基隆輕軌計畫有問題，因台北交通轉運站設在南港站，但基隆輕軌終點設在南港展覽館，南港站到南展覽館中間還有1點多公里，他很明白講這個有問題，政府不能不面對問題硬要蓋，「100多億吔」。

柯文哲再提，國家正常就好，他講出施政哪裡錯誤不是罵，明白講出不對，希望政府面對問題去解決，誠懇認真上班就好了這樣台灣自然會進步。

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