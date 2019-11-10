回擊韓國瑜 蔡英文：掠奪國家資源變黨產不就是國民黨？

總統蔡英文10日出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會致詞，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2019-11-10 20:13:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨批評蔡英文總統、民進黨政府「跟匈奴一樣，掠奪完就走人」；蔡總統今回擊，國民都很清楚，掠奪國家資源變成自己黨產的，不就是國民黨嗎？

蔡總統今下午「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會，會後接受媒體訪問。

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蔡總統表示，我們是一個很努力做事的團隊，掠奪國家資源這件事，她想國民都很清楚，「掠奪國家資源變成自己黨產的，不就是國民黨嗎？才有今天處理不當黨產。」

蔡總統說，我們做的事情，都是為了國家長遠發展，打下重要基礎，讓國家有永續發展的基礎。我們所做的事情，受益的是全民和是世世代代的台灣人。

此外，對於媒體今天報導，國民黨總統參選人韓國瑜當選後擬創設兩岸決策諮詢機制，仿前總統李登輝時代「國家統一委員會」定位，蔡總統則回應，她還沒有看到韓陣營整體說法，不過，兩岸屬於總統職權，人民期待一個總統可以守護國家主權，也可以領導國家共同守護主權，所以，他的兩岸立場必須清楚。

蔡總統接著說，如果她瞭解得沒錯，一個仿國統會的機制，確實會讓人懷疑是不是在呼應中國「一國兩制台灣方案」的提出。她相信，國人都會對此提案有這樣的質疑。

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