台船工會自主性高 蔡英文：韓國瑜的質疑沒必要

總統蔡英文10日出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會致詞，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2019-11-10 20:09:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕媒體今天報導指，台船工會受到介入並著手動員參與總統蔡英文競選活動，總統蔡英文今受訪表示，台船工會自主性一向非常高，韓國瑜昨天質疑國艦國造政策，今天又開始質疑台船，這是不必要的事情。

蔡總統今下午「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會，會後接受媒體訪問。

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媒體今天報導指，台船工會受到介入並著手動員參與總統蔡英文競選活動，總統蔡英文今受訪表示，台船工會自主性一向非常高，韓國瑜昨天質疑國艦國造政策，今天又開始質疑台灣，這是不必要的事情。

蔡總統今下午「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會，會後接受媒體訪問。

蔡總統表示，台船工會自主性一向非常高，韓國瑜昨天質疑國艦國造政策，今天又開始質疑台船，這是不必要的事情。

蔡總統說，台船員工認為可以參與國艦國造和一系列國家建設政策，他們覺得非常好。台船工會自主性一向非常高，過去工會也有過決議支持非民進黨的候選人，因此不能說我們有去運作或作操弄，因為台船工會自主性非常高。

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