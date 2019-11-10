限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台船工會自主性高 蔡英文：韓國瑜的質疑沒必要
2019-11-10 20:09:07
〔記者楊淳卉／台北報導〕媒體今天報導指，台船工會受到介入並著手動員參與總統蔡英文競選活動，總統蔡英文今受訪表示，台船工會自主性一向非常高，韓國瑜昨天質疑國艦國造政策，今天又開始質疑台船，這是不必要的事情。
蔡總統今下午「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會，會後接受媒體訪問。
請繼續往下閱讀...
媒體今天報導指，台船工會受到介入並著手動員參與總統蔡英文競選活動，總統蔡英文今受訪表示，台船工會自主性一向非常高，韓國瑜昨天質疑國艦國造政策，今天又開始質疑台灣，這是不必要的事情。
蔡總統今下午「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會，會後接受媒體訪問。
蔡總統表示，台船工會自主性一向非常高，韓國瑜昨天質疑國艦國造政策，今天又開始質疑台船，這是不必要的事情。
蔡總統說，台船員工認為可以參與國艦國造和一系列國家建設政策，他們覺得非常好。台船工會自主性一向非常高，過去工會也有過決議支持非民進黨的候選人，因此不能說我們有去運作或作操弄，因為台船工會自主性非常高。