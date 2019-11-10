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蔣經國私人日記將公開 提供複印本予學者研究

美國史丹佛大學胡佛研究所將公開研究所收藏的我國已故前總統蔣經國的私人日記，提供複印本。圖為蔣介石日記，自2006年公開複印本。（資料照，中央社）

美國史丹佛大學胡佛研究所將公開研究所收藏的我國已故前總統蔣經國的私人日記，提供複印本。圖為蔣介石日記，自2006年公開複印本。（資料照，中央社）

2019-11-10 18:43:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國史丹佛大學胡佛研究所（The Hoover Institution）日前宣布，將公開研究所收藏的我國已故前總統蔣經國的私人日記，為學者提供複印本作為參考和研究用途。

法國國際廣播電台（rfi）10日報導，胡佛研究所獲得台灣國史館、蔣氏後人等的同意，以及國史館館長陳儀深相助，得以公開蔣經國1937至1979年的私人日記。胡佛研究所將於12月17日舉辦蔣經國日記發布會，將展示部分日記原件內容。

這本日記期間經歷蔣經國在江西南昌及至到上海「打老虎」的年代、國民黨敗走台灣，在台延續中華民國政府，以及1975年父親蔣介石逝世，一直到1979年蔣經國接任中華民國總統為止。

胡佛研究所表示，蔣經國這本日記為現代中國歷史這段極具關鍵性的歲月，提供了一個方向，外界可以一窺蔣的內心世界，如何將台灣帶向民主、引導台灣安然度過極具挑戰性的冷戰年代。

胡佛研究所表示，蔣經國的日記可與父親蔣介石的日記互補，蔣介石日記自2006年公開複印本後，是研究所最多人索取檢閱的收藏品。

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