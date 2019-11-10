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蔣經國私人日記將公開 提供複印本予學者研究
2019-11-10 18:43:17
〔即時新聞／綜合報導〕美國史丹佛大學胡佛研究所（The Hoover Institution）日前宣布，將公開研究所收藏的我國已故前總統蔣經國的私人日記，為學者提供複印本作為參考和研究用途。
法國國際廣播電台（rfi）10日報導，胡佛研究所獲得台灣國史館、蔣氏後人等的同意，以及國史館館長陳儀深相助，得以公開蔣經國1937至1979年的私人日記。胡佛研究所將於12月17日舉辦蔣經國日記發布會，將展示部分日記原件內容。
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這本日記期間經歷蔣經國在江西南昌及至到上海「打老虎」的年代、國民黨敗走台灣，在台延續中華民國政府，以及1975年父親蔣介石逝世，一直到1979年蔣經國接任中華民國總統為止。
胡佛研究所表示，蔣經國這本日記為現代中國歷史這段極具關鍵性的歲月，提供了一個方向，外界可以一窺蔣的內心世界，如何將台灣帶向民主、引導台灣安然度過極具挑戰性的冷戰年代。
胡佛研究所表示，蔣經國的日記可與父親蔣介石的日記互補，蔣介石日記自2006年公開複印本後，是研究所最多人索取檢閱的收藏品。