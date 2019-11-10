挺英「網路辣客」大會師 遍地開花力抗「韓」流

高雄挺英辣客志工今於衛武營大會師。（記者陳文嬋攝）

2019-11-10 18:50:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄挺英「辣客」志工今於衛武營大會師，由行政院副院長陳其邁與立委管碧玲親授戰旗，號召年輕人當總統蔡英文的分身，採取陸空分進合擊戰略，力抗「韓」流、遍地開花，一定要贏得2020大選。

陳其邁表示，蔡英文這些年推動改革，維護台灣主權的立場，與對手韓國瑜是非常鮮明的對比，年輕人不喜歡說話不算話、天馬行空、吹牛，或者是不兌現競選承諾的候選人，這次反映在40歲以下的年輕選民，蔡英文獲得比較大的支持。

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陳其邁指出，選舉剩下60天，許多年輕人站出來，支持總統蔡英文，競選總部希望能再開拓票源，增加更多中間選民的支持，加入許多競選活動行列，包括菜市場掃街、宣傳物發送等，一起守護台灣。

「選舉實在太重要了！」陳其邁告訴這些年輕人，蔡總統推動強化國防、守護台灣民主，這對下一代很重要，對手韓國瑜卻質疑潛艦國造政策，一旦國民黨國會過半，國防預算、先進武器採購恐無法落實。

身兼蔡英文高雄競選總部主委的管碧玲說，一群充滿正義感、有熱情行動力的年輕人，學習到政治上一步一腳印的務實的態度與責任感；立委趙天麟肯定年輕人幫助高雄重新站起來，力拚蔡總統大贏、國會穩定過半，讓台灣未來更好。

高雄市議員林智鴻說，高雄去年選舉跌了一跤很鬱卒，明年台灣要贏，高雄要先大贏，大家要當蔡總統的分身，穿梭街頭、市場、夜市等，發揮高雄人的意志，告訴大家高雄人的痛，不能成為台灣人的痛。

陳姓女學生表示，台灣年輕人看到香港反送中慘況，很擔心未來生活會變成第二個香港，這次大家自發性挺身而出，支持蔡英文、捍衛台灣主權；高雄大學吳姓學生指出，總統蔡英文執政3年多以來，做了很多政府過去想要做卻沒做的事情，例如年金改革等，對國家整體改善有幫助。

吳姓學生說，韓國瑜雖提出學貸免息等政見，但檢視在高雄執政的狀況，很多事都是說空話，很多年輕人無法接受，卻又一再騙人，怎麼能相信呢？吳姓學生說，反觀總統蔡英文過去提出的政見，包括同婚議題等，大家看得見蔡英文很努力在排解爭議，也努力讓台灣人權、主權向前進，這次選舉他堅定支持蔡英文。

高雄挺英辣客志工今於衛武營大會師，由行政院副院長陳其邁與立委管碧玲親授戰旗。（記者陳文嬋攝）

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