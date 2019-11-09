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主權絕對不能搞丟 蔡英文：民主自由要代代相傳

蔡英文總統出席全國商業公會後援會成立大會。（記者黃欣柏攝）

蔡英文總統出席全國商業公會後援會成立大會。（記者黃欣柏攝）

2019-11-09 18:33:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文今出席「2020蔡英文總統連任全國商業公會後援會成立大會」，她在會中強調，這次投票全世界都在看，看台灣人是要選擇民主自由的未來，還是要在主權上向中國低頭，台灣人現在有主權在手上，絕對不能搞丟或打折扣，否則就會變得像香港一樣，這一代人都有責任要在明年1月11日去投票，讓民主自由可以代代相傳給每個世代的台灣人。

蔡總統今致詞時首先細數過去3年多來的政績，提到台商回台投資金額可望在下週達到7千億。她強調，今年台灣已經走入投資爆發的時代，雖然外銷有很多國際市場上的不確定因素，不過內需、消費跟產業投資的勁道都不錯，撐起了經濟發展動能，所以今年我們前三季經濟成長都是四小龍最好。

除了經濟跟商業外，蔡總統也提到，過去3年多來，政府讓各行各業都能分享到經濟成果，包括有史以來最大的減稅，以及托育、長照等政策及補助，2016年民進黨上任時，照顧0到6歲小孩的預算僅有200多億，現在已經提高到600多億，長照預算更是從50億增加到明年的400億。

對於下一個四年，蔡總統說，政府將會針對產業需求，幫助大家減輕營業上的負擔，包括協助引進新的設備、新的科技等，此外也希望可以讓至少七成的小朋友進入準公共化托育系統，讓年輕人敢生、敢養，同時要讓長照體系做得更完整，尤其是希望在偏鄉地區達到每個鄉鎮市至少有一個平價的照顧機構。

蔡總統強調，這些都是她未來4年要做的，「各位會老，我也會老」，大家都希望老了之後有機構、有長照服務員可以照顧自己，這也是一個進步國家照顧國民最重要的事情。此外，未來4年還要做很多事情，包括要把經濟、高端產業做得更好，讓台灣成為高科技產業的重鎮，並成為亞洲數一數二最照顧人民的國家。

最後蔡總統也表示，台灣是民主國家，每4年都會選一次總統與立委，這一次投票全世界都在看，看台灣人是要選擇民主自由的未來，還是要向中國低頭。這幾年中國對我們的打壓，其實就是要讓我們在主權上對中國低頭，但沒有主權就沒有民主自由，就像香港一樣，台灣人現在有主權在2300萬人手上，這個主權不能搞丟，也不能打折扣，這一代人有責任要在明年1月11日去投票，讓民主自由可以代代相傳給每個世代的台灣人。

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