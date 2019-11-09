韓稱潛艦國造像「登月」不可能 網錯愕：不是要征服宇宙？

國民黨總統參選人韓國瑜今日指出，他對潛艦國造議題抱持懷疑態度，更舉「登陸月球」、「造航空母艦」為例，表示「這是不可能的」。（記者林欣漢攝）

2019-11-09 17:39:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日指出，他對潛艦國造議題抱持懷疑態度，更舉「登陸月球」、「造航空母艦」為例，表示「這是不可能的」。不過，韓國瑜曾高喊「征服宇宙」口號，他的妻子李佳芬日前更喊出不相信征服宇宙的人是「草包」；相關新聞傳出後，網友紛紛狠嗆「不是要征服宇宙」、「懷疑潛艦國造，然後說要征服宇宙？」

韓國瑜傾聽之旅今天來到基隆市，對於在基隆設立「潛艦產業園區」及潛艦國造議題，韓國瑜說，他個人是持懷疑的態度，政府應該根據國防需求與自身能力量力而為。韓國瑜也說，若政府要造航空母艦呢？要登陸月球呢？這是不可能的。他懷疑，「裡面電子系統那麼複雜，都要百分之百自己造嗎？這難度相當高」，質疑引擎是否造的出來。

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相關新聞被轉至PTT後，統統遭到鄉民噓爆狂轟「不是說要征服宇宙，自打臉是嗎？」、「那你還說要征服宇宙」、「專業自打嘴」、「登月不可能 征服宇宙卻可以」、「能征服宇宙不能登月」、「征服宇宙比登月、潛艦國造可能？」、「李佳芬說的草包難道是...？」、「李佳芬：不信能征服宇宙才是草包」、「韓草包自己說愛情摩天輪、挖石油可以，但別人已經在做的事說不可能」。

相關新聞被轉至PTT後，統統遭到鄉民噓爆。（擷取自PTT）

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