蔡政府推動潛艦國造 韓國瑜：他個人持懷疑態度

對於在基隆設立「潛艦產業園區」及潛艦國造議題，韓國瑜說，他個人是持懷疑的態度，韓國瑜說，政府應該根據國防需求與自身能力量力而為。（記者俞肇福攝）

2019-11-09 14:25:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜傾聽之旅今天來到基隆市，對於在基隆設立「潛艦產業園區」及潛艦國造議題，韓國瑜說，他個人是持懷疑的態度，政府應該根據國防需求與自身能力量力而為。

韓國瑜今天到基隆，在二信總社10樓與青年朋友座談。有青年朋友提到在基隆設立「潛艦產業園區」的潛艦國造議題，國民黨立委提名人宋瑋莉指出，經她查證，潛艇國造是假議題、沒有這項議題，她也會追問民進黨立委蔡適應所說的4、5廠商在哪裡？她呼籲蔡適應必須要說清楚、講明白，不要欺騙青年朋友。

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韓國瑜對此則說，他個人是持懷疑態度，他說，若政府說要造航空母艦呢？要登陸月球呢？這是不可能的。他認為，應該要根據台灣的工業技術與人才，發展適合的領域，這比較切合實際。他質疑潛艦的引擎、電子作戰系統、冷卻系統造得出來嗎？能百分之百國造嗎？這個難度非常高。

韓國瑜說，台灣國防要改為AI自動化，小型有嚇阻作用，靈活小巧就像「毒蝦」一樣，任何敵人攻打台灣時會受到某種程度的報復。台灣需要通盤考量國防需要什麼武器裝備，當政府提出潛艦國造時，他是有點擔憂，政府應該要根據國防需求與自身能力量力而為。

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