許淑華瞎扯砸派 康裕成怒：紙袋裡裝的征服宇宙的手套

2019-05-13 00:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄市議會議長、現任議員康裕成，針對許淑華在電視節目中指稱她預謀要對高雄市長韓國瑜「砸派」，考慮對許淑華提告；臉書粉專「打馬悍將」表示，許淑華根本不是什麼神力女超人，至少神力女超人不會抹黑！

康裕成上周總質詢期間，與高雄市長韓國瑜在議會因為橋頭科學園區議題激烈交鋒，立委許淑華事後卻爆料，總質詢結束後、康裕成還想拿派砸韓國瑜，對此康裕成說明說自己沒那麼Low，當下紙袋裝的、是要送給韓國瑜征服宇宙的薩諾斯手套。

網路上也有傳聞，康裕成質詢完後，走到記者訪問區，手提一個紙袋，準備在市長接受媒體訪問時，要對市長砸派？還好警方發現，馬上調人力預防，才沒讓她得逞。

康裕成說明，其實當天想要送他的，是征服宇宙的利器薩諾斯手套，可是不想要在議事廳送他，因為那淪為作秀，所以想要在議事廳外，康裕成還秀出紙袋裡頭裝的，花了720元買來的手套，當下韓國瑜因故不想被堵訪，從別的門離開，康裕成也撲空。

網友留言，「用力吉下去」、「一定要告」、「一個南投立委一直去管高雄的事是怎樣？」、「支持提告。讓許知道亂講話要付出代價的」、「支持提告。讓許知道亂講話要付出代價的」、「魔力女妖還差不多」。

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