受不了韓空喊「征服宇宙」 高鈺婷專業打臉：停止消費太空產業

韓國瑜頻用「征服宇宙」當口號，新竹市立委參選人高鈺婷開嗆，要韓國瑜陣營停止消費太空產業。（照片取自高鈺婷臉書）

2019-11-05 17:21:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜頻用「征服宇宙」當口號，遭外界批評說空話，其妻李佳芬日前表示，「覺得宇宙無法征服的人才是草包」，捍衛韓國瑜的政見。對此，曾參與太空中心計畫的工程師，新竹市立委參選人高鈺婷開嗆，每天空喊「征服宇宙」，但整個國民黨卻連一個字的太空產業都提不出來，要韓國瑜陣營停止消費太空產業。

高鈺婷昨日（4日）在臉書表示，自己曾參與太空中心衛星研發計畫，看到李佳芬護航韓國瑜的「征服宇宙」，真的是很無奈。事實上，可笑的並不是「征服宇宙」，而是韓國瑜每天空喊「征服宇宙」，但整個國民黨，卻連一個字的太空產業都提不出來。

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高鈺婷指出，台灣當然有能力發展太空產業，過去6年間，她參與太空中心「獵風者號衛星」的研發計畫，見證過無數基層工程師、中小企業、研究者日以繼夜地工作，目標就是讓台灣發展核心關鍵技術，來帶動產業轉型。但韓國瑜對這些努力似乎視而不見，而是持續唱衰台灣，哄騙人民要靠中國才能「發大財」。

高鈺婷說，蔡英文政府在發展太空產業上付出許多努力，包括年初定案的「第三期太空科技發展計畫」，就設定未來要每年發射一顆衛星，帶動產業投入。但長期而言太空中心預算不足等問題，以及「太空法」草案的擱置，仍應儘速處理。

高鈺婷表示，這些問題對韓國瑜陣營而言可能太難，但太空產業其實也關乎「庶民」生活的議題，包含技術力強大的中小企業，都是產業線上的「隱形冠軍」，甚至早就在接國外訂單。

高鈺婷呼籲，台灣產業的政策需要更多扎實的討論，請韓國瑜陣營停止消費太空產業，這麼多基層工作者的長年來的心血結晶，真的不容各位當作一句口號拿來踐踏。

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