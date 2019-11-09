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韓國瑜爆粗口「屁股幾根毛」 Kolas酸：翻譯考倒我！

韓國瑜爆粗口「屁股幾根毛」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（見圖）今天在臉書上發文說，有外國媒體朋友私下問，這英文要怎麼翻譯比較到位？「真考倒我了！」（資料照）

韓國瑜爆粗口「屁股幾根毛」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（見圖）今天在臉書上發文說，有外國媒體朋友私下問，這英文要怎麼翻譯比較到位？「真考倒我了！」（資料照）

2019-11-09 17:01:05

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚出席台商後援會成立大會造勢活動，致詞時對執政黨火力全開，痛批民進黨選舉只有操控媒體、勇於抹黑以及政策撒錢這3招，「民進黨屁股有幾根毛，我看得一清二楚」，遭民進黨抨擊，這麼粗俗又沒有根據的話，完全德不配位，連總統候選人最基本應該有的格調都沒有，實在令人感到遺憾。

對於韓國瑜爆粗口，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天在臉書上發文說，有外國媒體朋友私下問她，你們有總統候選人講這樣，這英文要怎麼翻譯比較到位？「真考倒我了！」

Kolas在臉書貼出有關平面媒體大幅報導韓國瑜上述談話的新聞，還把韓國瑜講民進黨「屁股幾根毛」的斗大標頭用紅筆圈起來，反酸意味濃厚。

相關新聞連結：
韓國瑜：民進黨屁股幾根毛 我看得一清二楚

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