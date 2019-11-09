台灣台北名稱不妥？外交部：支持雙邊簽署姊妹市協定

外交部表示，支持台北市與布拉格市簽署姊妹市協定，並願意繼續提供必要協助。圖為捷克首都布拉格市長賀瑞普（左）與外交部長吳釗燮。（資料照）

2019-11-09 12:30:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕捷克首都布拉格市與台北市預計將簽訂姊妹市締結計畫，不過台北市議會昨討論此案時，因協定內容名稱「台灣台北市」（The City Of Taipei, Taiwan）問題，提案遭擱置。外交部對此表示，支持台北市與布拉格市簽署姊妹市協定，並願意繼續提供必要協助，以深化台灣與捷克的雙邊友好合作關係。

外交部說，由於該協定草案內容是由台北市府直接與捷克方面商定，外交部並未參與協商，因此相關細節宜直接向台北市政府進行瞭解。

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外交部一向支持地方政府推動國際交流，並鼓勵我國地方政府秉持互惠平等、互相尊重的原則，依據我國相關規定與各國城市在教育、文化、經貿及體育等各項領域拓展合作，藉此增進人民福祉及加強國際合作。

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