徐斯儉布拉格座談：中國黨國資本主義傷害全世界

2019-10-15 22:51

〔中央社〕外交部次長徐斯儉在布拉格「公元兩千論壇」表示，中國黨國資本主義的發展模式很難成為其他國家的典範，如果中國維持這樣的模式繼續擴張，將對全世界造成傷害。

公元兩千論壇（Forum 2000）是捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel）在1996年創辦的國際會議，宗旨是推廣民主、保障人權和強化公民社會。台灣多年來是論壇的合作夥伴，每年都會派卸任官員或民主基金會的代表參加。

今年第23屆會議，徐斯儉是以台灣外交部次長的名義，在會議大廳與美國哥倫比亞大學教授斯溫納（Jan?vejnar）同台座談，創下台灣高層官員參與論壇的首例。

徐斯儉14日在「崩解中的國際秩序？」座談會上表示，美國軍艦今年已6度穿越台灣海峽，其他國家也有類似動作，可見各國都希望維持台海自由開放，回應中國對國際秩序的挑戰，根本沒有美國撤出亞洲這回事。

台灣與南韓都是先發展經濟才走向民主化，中國經濟突飛猛進，政治卻堅持一黨專制，這樣的發展模式有沒有可能成為其他國家的典範？徐斯儉認為不可能。

他解釋，中國黨國資本主義的發展模式是由黨國的力量控制全國的經濟，不是真正的市場化。國營企業背後有國有銀行支持，國家花錢毋需對納稅人負責，還強迫外國企業轉移技術，這樣的模式其他沒有黨國體制的國家根本學不來。

徐斯儉的結論是，如果中國維持這樣的模式繼續擴張，讓各國面臨不公平競爭，將對全世界造成傷害。

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