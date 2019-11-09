馬酸「最會自我感覺良好」 小英反嗆：民進黨執政成績還是比他好

蔡英文表示，馬英九執政也常被批評自我感覺良好。（記者周湘芸攝）

2019-11-09 12:18:09

〔記者周湘芸／新北報導〕前總統馬英九昨天出席韓國瑜台商後援會時大酸蔡英文「最會自我感覺良好。」對此，蔡英文今出席活動也回嗆，再怎麼說，民進黨執政成績還是比他的執政成績好。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天晚間出席台商後援會，其中更邀請國民黨歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫以及現任黨主席吳敦義到場力挺。馬英九致詞談到蔡英文的經濟、外交、兩岸政策，指「蔡英文一直喜歡說台灣現在是經濟以來有史最好，蔡英文是史上最會自我感覺良好的總統。」

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對此，蔡英文今出席「第一銀行120周年慶祝運動大會」受訪也回應，再怎麼說，民進黨執政成績還是比他（馬英九）的執政成績好，而說到自我感覺良好，「他執政的時候，也常被批評自我感覺良好不是嗎？」

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