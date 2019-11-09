為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

馬酸「最會自我感覺良好」 小英反嗆：民進黨執政成績還是比他好

蔡英文表示，馬英九執政也常被批評自我感覺良好。（記者周湘芸攝）

蔡英文表示，馬英九執政也常被批評自我感覺良好。（記者周湘芸攝）

2019-11-09 12:18:09

〔記者周湘芸／新北報導〕前總統馬英九昨天出席韓國瑜台商後援會時大酸蔡英文「最會自我感覺良好。」對此，蔡英文今出席活動也回嗆，再怎麼說，民進黨執政成績還是比他的執政成績好。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天晚間出席台商後援會，其中更邀請國民黨歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫以及現任黨主席吳敦義到場力挺。馬英九致詞談到蔡英文的經濟、外交、兩岸政策，指「蔡英文一直喜歡說台灣現在是經濟以來有史最好，蔡英文是史上最會自我感覺良好的總統。」

對此，蔡英文今出席「第一銀行120周年慶祝運動大會」受訪也回應，再怎麼說，民進黨執政成績還是比他（馬英九）的執政成績好，而說到自我感覺良好，「他執政的時候，也常被批評自我感覺良好不是嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
與親民黨合推郭台銘選總統？ 民眾黨發言人：沒接獲此訊息
2019-11-09 12:15

與親民黨合推郭台銘選總統？ 民眾黨發言人：沒接獲此訊息
郭辦：郭董確定不選 但樂見宋楚瑜參選
2019-11-09 11:57

郭辦：郭董確定不選 但樂見宋楚瑜參選
「護國神犬」貼圖3天下載破百萬！

「護國神犬」貼圖3天下載破百萬！
「郭宋配」將參戰總統大選？蔡英文這樣說...
2019-11-09 11:54

「郭宋配」將參戰總統大選？蔡英文這樣說...
韓點名台肥、國稅局洩個資 蔡英文：出事就推給國家機器
2019-11-09 11:37

韓點名台肥、國稅局洩個資 蔡英文：出事就推給國家機器
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播