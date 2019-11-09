郭辦：郭董確定不選 但樂見宋楚瑜參選

郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜（右）上午說，郭台銘已經確定不選了，但若宋楚瑜將第4度參選總統，郭台銘絕對樂觀其成。（記者翁聿煌攝）

2019-11-09 11:57:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕2020大選至今變化多端，今天傳出鴻海集團創辦人郭台銘近日透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，計畫引用「選罷法」第22條，接受雙政黨（親民黨和台灣民眾黨）推薦成為總統候選人，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜上午說，郭台銘已經確定不選了，但若宋楚瑜將第4度參選總統，郭台銘絕對樂觀其成。

蔡沁瑜說，郭台銘跟宋楚瑜是交情超過20年的老朋友，一直都有保持聯繫，郭董一向支持小黨，若宋楚瑜要第4度參選總統，郭台銘絕對樂觀其成，希望匯集小黨力量，在立法院成為主流勢力，讓台灣看到未來、看到希望。

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蔡沁瑜說，對於外界傳出「郭宋配」，她今早聽到消息也很訝異，甚至連報載中的「選罷法第22條」都不認識，不過郭台銘的人生劇本已經確定不參選，如今要翻盤的機率非常低。

但是蔡沁瑜也表示，自從郭台銘宣布不選後，選民找不到想支持的人選，才會在「郭宋配」上著墨和想像，相信未來會有更多劇本出現，這也代表大家希望第三勢力找到出口，她認為在11月22日登記截止前，不排除任何可能。

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