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高嘉瑜談阿扁失言？ 他轟：將惹來無法承擔的災難

民進黨立委參選人高嘉瑜日前在政論節目上，被問到「要把阿扁關回去？」高回應，「未來的總統候選人可以考慮」。（資料照）

民進黨立委參選人高嘉瑜日前在政論節目上，被問到「要把阿扁關回去？」高回應，「未來的總統候選人可以考慮」。（資料照）

2019-11-08 22:47:42

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委參選人高嘉瑜日前在政論節目上，被問到「要把阿扁關回去？」高回應，「未來的總統候選人可以考慮」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆痛批高嘉瑜「為達目的，不擇手段」，他還警告，常上政論節目的政治人物，不論是男是女，更須引以為戒，否則必將惹來自己無法承擔的災難。

游盈隆日前在臉書發文表示，根據可靠民調，20歲以上的台灣成年人中，有三成以上認為陳水扁前總統遭受不公平司法審判，還有數以百萬計的台灣選民認為阿扁總統遭遇馬政府政治迫害，贊成特赦陳前總統者更有三成左右，那代表的是超過五百萬人的心聲。

游盈隆批評，高嘉瑜日前一席「未來的總統可以考慮把阿扁關回去」，以及「可以考慮去求韓國瑜」等等羞辱性的言詞，是嚴重失言，「是在幾百萬同情阿扁總統的人傷口灑鹽」，游盈隆認為，如果高嘉瑜以為這樣可以增加在港湖地區的選票，那更是完全打錯算盤，大錯特錯了。

游盈隆也警告，常上政論節目的政治人物，不論是男是女，更須引以為戒，否則必將惹來自己無法承擔的災難，而最近的例子就是高嘉瑜。

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