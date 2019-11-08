抗中新方法？ 台灣基進：開放抗爭者來台從軍尋庇護

台灣基進表示，墜樓男大生今（8日）宣告不治身亡，面對香港情勢愈加嚴峻，除了聲援「反送中」運動外，提議「兵役」作為庇護的一種方式。（圖擷取自台灣基進臉書）

2019-11-08 18:01:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學22歲男大生周梓樂因躲避港警武力清場而墜樓，今（8日）上午宣告不治身亡。對此，台灣基進表示，面對香港情勢愈加嚴峻，除了聲援「反送中」運動外，還能有什麼幫助？並提議「兵役」作為庇護的一種方式。

台灣基進表示，周同學是香港抗爭中首位「直接」導致死亡者，雖然死因眾說紛紜，但港警暴力不斷升級，自《禁蒙面法》頒布後，香港情勢愈加嚴峻，更多暴力濫捕、鎮壓、「被自殺」及「被浮屍」事件，甚至女性抗爭者頻傳遭性侵事件。

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台灣基進指出，有人說，我們要趕快通過《難民法》，但以台灣現行中華民國的扭曲荒謬憲法來說，《難民法》不適用港澳人士，而是在於《港澳條例》。

台灣基進提到，不過即使開放香港的政治庇護，在沒有良好的背景審查下，庇護容易被中共利用為滲透的破口。六四之後，澳洲開放大量中國政治庇護，但許多當年的庇護者，竟然在現今搖身一變為「中共代理人」，滲透澳洲的民主社會。

台灣基進提議，「兵役作為庇護的一種方式」，可以效仿美國徵兵制度（MAVNI）的精神，開放香港抗爭者可來台從軍，經過5年兵役後，可取得永久居留。

台灣基進認為，這有幾點好處，如填補台灣短少的募兵兵源，幫香港也幫助台灣國防，並在這段時期緩衝，進行背景和忠誠審查，可以成為香港移民的社會融入過程；另外，也提供抗爭者有後撤機會，若為真的抗爭者，每位從軍者都是英勇有鬥志的反中共鬥士。

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