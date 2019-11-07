搶攻國會！第三勢力50小黨聯誼 喊打破藍綠

第三勢力政黨聯盟誼餐會在台中市本願山彌陀講堂舉行，中為住持釋信願、新黨主席郁慕明（左）、楊志良（左後）。（本願山提供）

2019-11-07 20:18:56

〔記者歐素美／台中報導〕第三勢力政黨聯盟聯誼餐會今天在台中市潭子區本願山彌陀講堂舉行，席開25桌，吸引超過50個小黨黨主席出席盛會，新黨主席郁幕明、前衛生署長楊志良及參選台北市長失利的吳蕚洋都出席，希望小黨能集結力量，打破藍綠，成為國會關鍵少數。

第三勢力政黨聯盟餐會上，也邀請郁慕明及楊志良分別主講「兩岸關係之未來走向」及「如何有效整合第三勢力」。

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郁慕明說，台灣這幾十年來民主政治，主要是兩大黨，就是國民黨及民進黨，在這麼多年追求民主自由的道路上，選舉不是唯一的方式，但選舉常贏者全拿，中間人土或其他政黨不易生存，所以第三勢力各個政黨應該把力量整合起來，讓中間的選民或反對兩大黨的力量集中，讓第三勢力其他政黨在區域及不分區立委能進入立法院，團結起來，代表大家發出聲音。

楊志良則指出，社會大眾對藍綠不滿，綠施政一塌糊塗，韓先生鬧很多笑話，希望社會還有理想的人結合起來成為國會關鍵少數。

吳蕚洋說，人民覺得社會有些問題在，但目前的選舉規則都由兩大黨制定，對小黨不利，聯合起來才能產生力量。

第三勢力總召王維仁說，本願山住持釋信願師父是具有慈悲心的人，不希望看到兩岸對立、衝突，也不希望台灣選民只在兩個爛蘋果裡挑選，希望能推出賢能的人來為老百姓發聲，所以，今天至少來了50位黨主席，這只是個開始，以後會把願意合作的政黨團結起來的。

釋信願說，他只是提供平台，第三勢力政黨的團結，這幾年來一直由總召王維仁主席做整合，他只是協助，強調自己對政治、從政及當官沒有興趣，只是希望透過政黨的方式，救濟較弱勢的人。

新黨主席郁慕明（右一）及前衛生署長楊志良（右三）都出席第三勢力政黨聯盟誼餐會。（本願山提供）

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