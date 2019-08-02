柯P組黨》指台灣民眾黨如「政治葉克膜」 白色聯盟掀黑幕！

2019-08-02 09:59

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，由吳蕚洋擔任執行長的白色聯盟今指出，柯嘴上說為人民，其實是為了延續政治生命，該黨根本是柯兩年後市長任期結束的「政治葉克膜」，黨名盜用蔣渭水，被蔣的後人嚴厲批判；柯最初蹭白色，現在蹭蔣渭水，不知為了自身政治權力下次又要靠攏什麼？

白盟指出，組黨對柯文哲好處多多，因為一旦柯參選，上億的選票補助款絕對跑不掉，組黨更能堂而皇之的收受政治現金與政黨補助款，而若黨團握有立法院席次，還能夠要脅藍綠；柯組黨消息，特別挑在郭台銘特助劉宥彤進出市府被拍到、還在郭台銘回國的下午就傳出，是否已獲郭點頭，郭柯是否合作，引發外界揣測。

白盟表示，柯文哲選在想角逐總統大位之前組黨，而不是在4年前第一次選台北市長時組黨，用意非常明確，他組黨不是為了台灣，也不是為了人民，而是為了自己追求總統大位、或與郭台銘合作選總統替自己留出路，延續自己的政治生命，這樣的人要向蔣渭水致敬、也難怪蔣的後人痛批他往自己臉上貼金，網路也一片罵聲；柯無疑是最典型的投機份子，用白色誆騙選民！

白盟說，柯文哲說謊不是第一次了，早在2018年時，就有民進黨籍議員爆料柯將組「台灣民眾黨」，當時被柯嘲諷駁斥，如今柯要組同樣的黨，顯已喪失誠信！此外，柯光是那顆搞不定的大巨蛋，作法與說法反反覆覆，更經喪失了誠信，這次用「謊言」來掩蓋未來的布局，令人感到不齒；難怪王世堅是先知，1月就說「騙子（指柯文哲）的終極目標就是組成詐騙集團」。

白盟指，柯文哲的慣性說謊不只一樁，2014柯文哲組織運作的監票部隊執行長劉坤鱧，就遭痛批連工讀生的費用都積欠，柯文哲當時以一貫的裝傻態度蒙混過關。其實，2014年若非一群「非新潮流」的民進黨大將林宜正、劉坤鱧等人協助打地戰與空戰，再加上國民黨烏龍的MG149與連勝文的原罪，恐怕現在柯文哲還關在白色巨塔救人。

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