名列白色聯盟不分區名單 楊志良：早就看出柯P在作秀

2019-10-08 17:24

〔記者郭安家／台北報導〕「蜂蜜檸檬」推廣者吳蕚洋等人組成的「白色聯盟」，今天公布第一波不分區立委名單，包括吳蕚洋、前衛生署長楊志良、前司法改革國是會議委員張靜、已故作家李敖之女李文，濃濃藍色政治光譜。楊志良受訪說，希望「中華民國派」的郭台銘加入白盟；談到過去拒絕擔任台北市政府廉政委員會委員，楊志良直說，柯文哲在作秀，早就看出來。

呼籲郭台銘加入白盟

楊志良說，郭台銘曾公開說自己是中華民國派，一個月前邀請他去郭家，當時旁邊的人不敢講話，郭台銘氣勢強，兩人講了一個多鍾頭，郭還結論說，明年台灣最困難的工作是當中華民國總統 ，郭說愛中華民國，就算自己不選總統，也要為中華民國、對台灣做一些事。他則呼籲郭台銘加入白色聯盟，「這是最自由的地方」。

至於談到台北市長柯文哲，楊志良說，他不反對兩岸一家親，因為血緣文化的關係，但柯沒有講到政治無法一家親，99％的國民不贊成政治上一家親，若柯文哲來列不分區，他第一個投反對票。

楊志良接著提到，當年柯文哲邀請他擔任廉政委員，由於該職務不能調閱、不能詢問有涉案的官員，所以完全是在作秀，國家和市府本來就有一套防弊機制，柯文哲在作秀，他早就看出來，他在台大是柯文哲的學長，這是他對柯P的看法，作秀。

吳蕚洋說，白色聯盟的四大主軸，分別是擁護中華民國、保障弱勢和素民政治，以及全民理性監督、兩岸血緣文化高度連絡但無法「一中」；和郭台銘的理念也比較合。

吳蕚洋也說，在楊志良的號召下，白盟一個多月集合十幾個政黨，成立了「中華民國政黨聯合服務處」，而在明年立委選舉，會以白色聯盟為代表政黨、設政黨聯盟委員會，由楊任召集人領軍協調，這次台灣的選舉有白色聯盟。

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