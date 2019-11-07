為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

央視喊「灣灣回家」 陳凝觀妙回：但香香被家暴...

央視主播在節目上呼喚「灣灣回家吧」，對此節目主持人陳凝觀幽默回擊「香香（香港）被家暴，所以灣灣不回家」。（圖片擷取自臉書）

央視主播在節目上呼喚「灣灣回家吧」，對此節目主持人陳凝觀幽默回擊「香香（香港）被家暴，所以灣灣不回家」。（圖片擷取自臉書）

2019-11-07 17:33:34

〔即時新聞／綜合報導〕中共政府繼惠台31措施後，本月4日再公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，簡稱「26條措施」，中國中央電視台主播更在節目上突然換上溫情的口吻，呼喚「灣灣，回家吧」；對此，政論節目主持人陳凝觀幽默回擊「香香（香港）被家暴，所以灣灣不回家」。

陳凝觀昨（6）日在節目前開直播和網友互動，她在直播中針對央視主播的喊話，模仿央視的口吻幽默回擊：「觀觀就回應你，灣灣不回家，香香被家暴，請你停止對香香的家暴。西西（西藏）跟新新（新疆）都被監控，然後香香被家暴，所以灣灣不回家，灣灣看到西西、新新、香香都怕死了。」

陳凝觀笑著說，「灣灣喜歡有網路自由，不喜歡爬牆」，「誰要跟你回家沒有網路自由要爬牆啊，莫名其妙」。她霸氣表示：「灣灣不是中中（中國），灣灣是灣灣，中中是中中，香香是香香。」

桃園市議員王浩宇也在臉書分享剪輯片段，許多網友看完笑翻，留言表示「請國國自己回去中中」、「中中那邊不是灣灣的家，不需要回別人的家，灣灣自己就有家」、「觀觀的舌頭快打結了」、「觀觀的的確確可愛」、「說的真好啊，直接打臉中中，這讓我今天大笑3聲」、「繼晶晶體之後，現在開始要疊字體」、「灣灣自己有個山川壯麗，物產豐隆的家，雖然家裡有一些共共垃圾！」

王浩宇臉書分享片段

完整直播影片

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
灣灣為何要回家？「26條措施」背後動機不單純
2019-11-06 18:07

灣灣為何要回家？「26條措施」背後動機不單純
26條誘台》黃智賢讚幹得好：台灣2300萬人靠中國在養
2019-11-06 23:12

26條誘台》黃智賢讚幹得好：台灣2300萬人靠中國在養
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手
26條誘台》韓辦樂觀其成 王定宇：一國兩制的政治表態？
2019-11-06 13:49

26條誘台》韓辦樂觀其成 王定宇：一國兩制的政治表態？
26條誘台》民進黨團：路邊的紅包不能撿 反對中國介入大選
2019-11-06 13:27

26條誘台》民進黨團：路邊的紅包不能撿 反對中國介入大選
準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖

準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖
26條誘台》為何用簡體字發推特？ 吳釗燮：讓中國那邊了解清楚
2019-11-06 11:37

26條誘台》為何用簡體字發推特？ 吳釗燮：讓中國那邊了解清楚

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播