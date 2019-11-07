央視喊「灣灣回家」 陳凝觀妙回：但香香被家暴...

央視主播在節目上呼喚「灣灣回家吧」，對此節目主持人陳凝觀幽默回擊「香香（香港）被家暴，所以灣灣不回家」。（圖片擷取自臉書）

2019-11-07 17:33:34

〔即時新聞／綜合報導〕中共政府繼惠台31措施後，本月4日再公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，簡稱「26條措施」，中國中央電視台主播更在節目上突然換上溫情的口吻，呼喚「灣灣，回家吧」；對此，政論節目主持人陳凝觀幽默回擊「香香（香港）被家暴，所以灣灣不回家」。

陳凝觀昨（6）日在節目前開直播和網友互動，她在直播中針對央視主播的喊話，模仿央視的口吻幽默回擊：「觀觀就回應你，灣灣不回家，香香被家暴，請你停止對香香的家暴。西西（西藏）跟新新（新疆）都被監控，然後香香被家暴，所以灣灣不回家，灣灣看到西西、新新、香香都怕死了。」

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陳凝觀笑著說，「灣灣喜歡有網路自由，不喜歡爬牆」，「誰要跟你回家沒有網路自由要爬牆啊，莫名其妙」。她霸氣表示：「灣灣不是中中（中國），灣灣是灣灣，中中是中中，香香是香香。」

桃園市議員王浩宇也在臉書分享剪輯片段，許多網友看完笑翻，留言表示「請國國自己回去中中」、「中中那邊不是灣灣的家，不需要回別人的家，灣灣自己就有家」、「觀觀的舌頭快打結了」、「觀觀的的確確可愛」、「說的真好啊，直接打臉中中，這讓我今天大笑3聲」、「繼晶晶體之後，現在開始要疊字體」、「灣灣自己有個山川壯麗，物產豐隆的家，雖然家裡有一些共共垃圾！」

王浩宇臉書分享片段

完整直播影片

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