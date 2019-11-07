推廣台灣軟實力 Taiwan Corner越南館明年營運

台灣數位外交協會發起「Taiwan Corner 公民外交咖啡館」，預計明年將在越南胡志明市開設首間民間外交實體據點，向越南年輕人推廣台灣文化。（圖由民進黨立委余宛如辦公室提供）

2019-11-07 17:02:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委余宛如今與台灣數位外交協會共同舉辦「除卻斷交潮下的芒果乾，發掘台灣公眾外交新途徑」記者會，會中宣布將在越南胡志明市成立首個實體民間外交的據點、「Taiwan Corner 公民外交咖啡館」，盼藉此據點在海外發展台灣外交軟實力。余宛如說，期待未來有更多Taiwan Corner成立，讓大家看見台灣的優點。

由台灣數位外交協會理事長郭家佑與越南組織Taiwan Diary創辦人杜海勇共同發起的「Taiwan Corner 公民外交咖啡館」計畫，明年在越南胡志明市開館後，預計將成為結合飲料店、繁體中文教室、展覽活動、留學諮詢的地點，展示台灣相關書籍、雜誌、與電影。

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台灣數位外交協會理事長郭家佑說，台灣每年提供大量贊助邀請越南留學生來台交流，越南留學生作為熟悉台灣而取信於越南的中流砥柱，是提升台灣在越南形象最好的管道，她希望「Taiwan Corner 越南館」能成為匯聚留學生並強化台越關係的起點。

Taiwan Diary創辦人杜海勇說，越南大眾對台灣的印象只是移工工作或貧窮越南女性出嫁的地方，盼能透過Taiwan Corner的成立，向越南留學生傳遞正確且透明的資訊，成為越南社群中台灣形象傳播的節點，待留學生學成歸國後也能在這個空間把更多台灣正向的經驗分享出去。

民進黨立委余宛如表示，很多越南人認為台灣是貧窮人當移工的國家，這將是Taiwan Corner的立基點，她希望這個據點能促成更多年輕人喜歡台灣，呼籲相關政府部會也應大力支持。

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