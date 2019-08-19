文總再度進軍日本 「Taiwan Plus」928上野開幕

2019-08-19 20:59

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕看準2020年東京奧運的國際宣傳力，文化總會主動出擊，9月28日將第2度進軍東京上野公園，舉辦為期2天的「Taiwan Plus2019台灣新感覺」活動宣傳台灣軟實力。文化總會副秘書長張鐵志19日宣傳記者會中表示，有別於去年首屆的「Taiwan Plus」，今年除了活動當天展出的市集和音樂會之外，今年4月起透過舉辦講座、串連台日店家合作等前期活動，希望能深入並擴大宣傳效益。

這場宣傳記者會於東京的駐日台灣文化中心舉行，張鐵志表示，文化總會雖為民間組織，但由蔡英文總統擔任會長，所以是以國家的力量將台灣文化帶到日本，「Taiwan Plus」強調的是其非商業性質，有別於其他的台灣祭，透過實體活動宣傳台灣軟實力，從2018到2020年東奧連辦3年，去年在上野公園舉辦2天，吸引了5.5萬人次入場。

張鐵志表示，去年是第一次，以交流與接觸為主，很多到場的日本人反映，首次發現台灣有這麼精緻的工藝和創意，活動十分成功，今年希望能達到深化與擴大的效果，明年預定將邀請文化部等台灣不同單位一起來日本，讓日本朋友更了解台灣當代文化、創意和藝術。

今年市集部分「Taiwan Culture Market」，由長期深耕台日文化交流的朝寢坊屋公司策劃，該公司代表取締役小路輔指出，隨著日本人訪台次數的增加，現在日本觀光客對台灣的旅遊需求已經和台灣在地人差不多，他發現日本發行的台灣介紹雜誌內容也愈來愈深入，如果不夠深入似乎已無法讓日本人滿足，所以這次他對市集的展出規劃，鎖定了「第3次到台灣」的日本人，不是首次訪台，也非第30次訪台的常客，提供台灣目前最新、最內行的訊息。

市集部分除了活動當天展出的攤位之外，今年也規劃了多項前期活動，包括4月份在代官山蔦屋書店舉辦講座和台灣雜誌展，另外，台日商店和品牌的串連則有台灣啤酒和日本知名旅宿「CITAN」合作推出台味下酒菜；冠軍果醬「好食光Kaya Jam」與東京「東向島珈琲店」協力開發甜點及舉辦工作坊，來自台南的「香蘭男子電棒燙」與名古屋潮牌「KAKUOZAN LARDER」推出聯名服飾商品等。

今年「Taiwan Plus」的音樂部分也是另一個亮眼，文總結合文化部影視局主辦的台灣音流行音樂國際行銷品牌「Taiwan Beats」，將在上野公園展出「台式唱片行」，展現台灣流行音樂多元精彩元素。負責策展的相知音樂行銷與品牌總監江季剛也宣布，今年將帶來8組表演團體進行現場演出，包含深耕客語歌曲的「生祥樂隊」、巧妙結合舞曲及放客風格的「宇宙人」、以細膩手法融合電子音樂及台灣80年代金曲的「李英宏」及「9m88」、代表台灣原住民音樂的金曲獎得主「巴賴」、象徵台灣獨立音樂多樣化的「Tizzy Bac」、「DSPS」與「雷擎」，為日本帶來不一樣的Taiwan Beats。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法