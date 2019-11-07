蔡碧仲嗆不讓「狗屁倒灶」者選上 藍營懷疑「在說我」

法務部政務次長蔡碧仲昨在基隆地檢署舉行的查賄大會師活動提及「候選人要靠實力，不是憑一些狗屁倒灶、技巧來矇騙，登上國會殿堂甚至擔任我們國家的元首！」（資料照）

2019-11-07 11:03:58

〔記者林良昇／台北報導〕法務部政務次長蔡碧仲昨在基隆地檢署舉行的查賄大會師活動，致詞時提及「候選人要靠實力，不是憑一些狗屁倒灶、技巧來矇騙，登上國會殿堂甚至擔任我們國家的元首！」蔡雖未指名，但國民黨認為是針對藍營的參選人，要求蔡下台，不過，藍營也遭質疑對號入座。

基隆地檢署昨舉行查賄大會師活動，宣示反賄選，蔡碧仲、檢察總長江惠民、廉政署副署長侯寬仁、檢察司副司長李濠松、調查局副局長林玲蘭等人參加。

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蔡碧仲致詞時提及，「候選人要靠實力，不是憑一些狗屁倒灶、技巧來矇騙，登上國會殿堂甚至擔任我們國家的元首！」蔡未指名道姓，但卻引發藍營不滿，認為蔡發言是針對國民黨參選人。

立法院國民黨團今早召開記者會，批評蔡碧仲成為的東廠打手，要求蔡碧仲下台；國民黨團首席副書記長陳宜民質疑，蔡的發言到底是在罵人還是反賄選？有行政不中立的嫌疑，針對性很強，因為沒有講到「連任的元首」，在話語上是意有所指，誘導風向，非常不恰當。

國民黨立委許毓仁表達強烈譴責，認為蔡碧仲已不配擔任法務部次長，說的話跟律師沒兩樣，過去幾個月也說了幾次非常失格的發言，甚至還在立法院備詢時反質詢立委，失去民主國家的政務官風範，蔡應該要下台，回去當「蔡律師」，沒有資格再來立院。

國民黨立委陳玉珍也質疑，蔡碧仲喜歡引導帶風向成「辦藍不辦綠」，影響大眾對司法的不信任，如果還有法律人風骨，就應該請辭下台，回到民間就可以暢所欲言。

不過，蔡碧仲並未指名道姓，藍營的反應也遭質疑是對號入座。陳玉珍則認為，蔡所言並非說連任，藍營並非對號入座，蔡的發言就是讓大家看出他披著公務人員行政中立外衣，事實上批評影射藍營的參選人。

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