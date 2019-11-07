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首頁　>　政治

韓營廁所之亂！嘉義龍「崗」派出所躺槍

有挺韓者到嘉義縣龍崗派出所留言批評。（記者林宜樟翻攝）

有挺韓者到嘉義縣龍崗派出所留言批評。（記者林宜樟翻攝）

2019-11-07 10:08:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨提名總統參選人韓國瑜日前在桃園市跑行程，立委陳學聖指桃園市警局龍岡派出所拒絕韓國瑜前往上廁所，是「卡韓」，桃園市警方則公布影像回應，指韓車隊並未前往龍岡派出所；「廁所事件」導致韓粉、韓黑互相攻擊，而與龍岡派出所同音字不同的嘉義縣警局「龍崗派出所」也遭殃，臉書粉絲團被挺韓者留言攻擊，也有民眾前往留言支持。

被藍營指「卡韓」的是桃園市警察局平鎮分局龍岡派出所，而嘉義縣警局朴子分局龍崗派出所則跟廁所事件毫無關連，但不少媒體報導筆誤，把龍岡誤寫成龍崗。

嘉義民眾昨天發現位於嘉義縣東石鄉的龍崗派出所臉書粉絲團，有挺韓和支持派出所民眾留言，有挺韓者到粉絲團貼文，「上廁所跟行政中立有關嗎？太扯了！改天現任總統要上廁最好貴局也秉持中立。市民必按一個讚！」龍崗派出所被誤為龍岡派出所，被民眾笑說「躺著也中槍」。

也有民眾到嘉義縣龍崗派出所留言支持。（記者林宜樟翻攝）

也有民眾到嘉義縣龍崗派出所留言支持。（記者林宜樟翻攝）

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