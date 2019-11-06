蔡壁如邀入民眾黨列不分區第一 黃國昌：若收到邀請會拒絕

針對台民黨發起人蔡壁如邀請黃國昌列台民黨不分區第一名，時力立委黃國昌今下午受訪時說，若收到邀請會拒絕（記者彭琬馨攝）

2019-11-06 15:00:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北市府顧問、台灣民眾黨發起人蔡壁如今在節目中受訪時爆料，若問她的想法，一定會建議台民黨提名委員會邀請黃國昌列黨內不分區第一名。對此，黃國昌今下午受訪時表示，感謝蔡壁如的欣賞，他是時力黨員，對他來說，目前是努力幫時力爭取不分區政黨票，與區域立委選票，被問及若收到邀請會如何回應？黃國昌說，我會拒絕。

黃國昌近日積極主打居住正義議題，並藉此議題公開邀請包含台北市長柯文哲在內的各縣市首長，台北市顧問蔡壁如今並在節目中受訪說，台民黨有許多包含居住正義在內的政策與黃國昌個人最近提倡的政策有諸多雷同，她並說自己還蠻欣賞黃國昌，並說以她個人想法，一定會建議提名委員會邀請黃國昌列入台民黨不分區。

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黃國昌今下午被媒體問及此事時，第一時間說，感謝蔡壁如的欣賞，自己目前是時力黨員，當前最重要的是努力幫時力爭取選票；媒體追問若收到邀請會如何回應？黃國昌第一時間先說自己會委婉的謝謝她，被追問後則說「我會拒絕」。

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