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蔡壁如：個人建議邀時力立委黃國昌 列民眾黨不分區第一名

台北市政府顧問蔡壁如（見圖）今午於某媒體專訪時發表「個人意見」，建議民眾黨提名委員會邀請時代力量黨立委黃國昌排在民眾黨不分區第一名。（資料照）

台北市政府顧問蔡壁如（見圖）今午於某媒體專訪時發表「個人意見」，建議民眾黨提名委員會邀請時代力量黨立委黃國昌排在民眾黨不分區第一名。（資料照）

2019-11-06 14:24:03

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁如盛傳排在下屆立委選舉的台灣民眾黨不分區名單第一名，但她今午於某媒體專訪時發表「個人意見」，認為時代力量黨立委黃國昌若列在時力不分區第四至六名是滿危險的，她建議民眾黨提名委員會邀請黃國昌排在民眾黨不分區第一名。

當被詢及民眾黨考慮跟黃國昌合作嗎？蔡壁如脫口回應「這不是一顆炸彈嗎？」訪談中，蔡壁如明顯表達對黃國昌的欣賞之情，她說，時力也關注居住正義政策，「只有黃國昌在提這部分」，跟民眾黨的想法滿一致的，最近也在邀說是否跟市長同框。

今年適逢「無殼蝸牛」運動夜宿台北市忠孝東路街頭30週年，黃國昌、前台北市政府都市發展局長林洲民上月發起「居住正義改革聯盟」，本月4至8日在忠孝東路四段夜宿重現當年精神，柯文哲、蔡壁如昨晚已就近從民眾黨部過去看過。

蔡壁如談及「個人想法」，黃國昌都來邀說要跟柯文哲談居住正義，甚至邀柯明晚去為夜宿忠孝東路者打氣？近日新聞討論小黨要合作，而時力出走的出走、內訌的內訌，「我覺得應該邀請他（黃國昌）來加入民眾黨的不分區」，排在第一名。

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