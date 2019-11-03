柯P願與時力合作 黃國昌：我們是競爭關係

時代力量立委黃國昌回應台北市長柯文哲、台灣民眾黨相關問題，並聊到自己的從政心路歷程。（記者陳志曲攝）

2019-11-03 17:52:25

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量黨主席徐永明日前表示「要把人從台灣民眾黨撈回來」，但昨仍表示「和民眾黨有合作空間」；對此，台北市長柯文哲今回應「好啊！看合作什麼」。時代力量台北市黨部今下午辦黨員見面會，黨員們紛紛疑惑是否與柯合作，還要有與柯搶票？與會立委黃國昌數度強調「我們跟民眾黨處於競爭關係」。

時代力量發言人陳志明表示，徐永明昨天發言是針對房屋稅，會尋求跨黨派支持，的確有被問題是否要獲得柯文哲支持，其發言並非只是找民眾黨合作，而是希望房屋稅議題由各政黨支持，因為該議題對年輕世代重要，這是不同議題的階段結果，如果詮釋成只跟民眾黨合作然後要打藍綠，是過度解釋。

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黃國昌呼籲媒體，不要用自己希望的方式做操作，事情怎樣就怎樣，「我們跟民眾黨是競爭關係」，這競爭關係會不會有棄保？他認為「不會」，因所爭取版圖政黨票有20至25％，還要看雙方最後能量有多大；2015年時代力量也曾被操作「時力不過5％投給時力浪費」、「時力票太多趕快回流」，誰後面做這樣操作？對誰有利？大家很容易判斷。

黃國昌表示，在跟民眾黨搶票時，以他為例，他的know how是「認真做實事」，因中間選民要看就是這個。他說，「爭取民眾支持不是抱誰大腿，或一天到晚罵誰就有聲量或支持度」，那都是假的、空的，因那是把自己價值依附別人身上，應建立自己價值。

黃國昌坦言，民眾黨投入20個選區，代表有20個以上的團隊在地面上跑，選區域立委也同時拉政黨票，時力現在則只有5組，若地面部隊少，那就要面對現實，接下來拿什麼跟別人競爭；若要比聲量，時力整黨加起來，都比不上柯文哲一人，這也是現實，面對現實才知道該怎麼做，而時力要跟韓國瑜一樣一天到晚練痟話嗎？恐怕不是這樣，時力現在要很嚴肅面對要拿什麼議題爭取大家支持。

黃國昌表示，投時力一票，民眾黨就少一票，投民眾黨一票，時力就少一票，的確是競爭關係，這沒什麼好說的，但民眾有支持者開始操作說「投時力沒用，投民眾黨才會有用」，用各種方式切此事；時力要爭取的是，不投給國民黨，對民進黨有一些失望的選民，且台灣要有一股力量、新本土政黨可監督民進黨，贏得選民支持，不是打嘴砲，而是做實事。

時力黨員見面會上，有黨員質疑柯文哲政治立場與施政又要跟時力搶票，但也有黨員認為柯並非做最爛的縣市首長；也有黨員建議主張，時力是就事論事，並非只有一人意見的列寧式一人政黨。台北市議員林穎孟則強調，時力跟民眾黨不一樣，主權看法也非常不同，民眾黨較模糊，希望大家票投時力。

時代力量立委黃國昌（後排左起）、時代力量台北市黨部主委陳志明與時代力量台北市議員林穎孟、黃郁芬舉行黨員見面會，回應政黨、市政等相關議題。（記者陳志曲攝）

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