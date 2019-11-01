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賴香伶是不分區立委人選？ 柯文哲大力點頭

台北市議員戴錫欽追問，不分區立委人選是否是賴香伶，柯文哲點頭，但強調需尊重當事人意願。（記者羅沛德攝）

台北市議員戴錫欽追問，不分區立委人選是否是賴香伶，柯文哲點頭，但強調需尊重當事人意願。（記者羅沛德攝）

2019-11-01 19:47:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市柯文哲籌組台灣民眾黨，目標則放在立法院，盼成為第三大黨，外界關心民眾黨不分區名單，台北市議員戴錫欽今天在議會總質詢時問柯文哲，台北市勞動局長賴香伶是否為不分區人選？柯文哲大力點頭但未回答，讓在場官員哈哈大笑，但柯文哲則說還需要面試，且需尊重當事人意願。

戴錫欽先問柯文哲，副祕書長陳志銘是否為不分區的人選？柯文哲答不會。戴錫欽又問，現場官員是否有不分區人選？柯文哲則答僅有一位而已，還沒正式面試。戴錫欽追問，是否是賴香伶，柯文哲則點頭，但強調需尊重當事人意願。他也說，不分區立委要在立法院能夠講話，

柯文哲曾說會把市府顧問蔡壁如排入不分區，戴錫欽詢問現在是否還是人選？柯文哲回應，蔡壁如等於是傳真機，但要在哪傳還再想，所以不一定要擺在立法院。

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