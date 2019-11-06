沈富雄打臉吳敦義：想當立院院長 一點機會也沒有

前立委沈富雄發文表示，吳敦義心裡就是想當立法院長，但他要「澆一大盆冷水」，提出相反看法，並預言吳敦義一點機會也沒有。（資料照）

2019-11-06 13:46:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席吳敦義昨日（5日）接受廣播主持人蔡詩萍訪問時表示，關於被列入不分區名單一事，「自己會考慮，但還沒有決定」。對此，前立委沈富雄表示，吳敦義心裡就是想當立法院長，但他要「澆一大盆冷水」，並且提出4點相反的看法打臉，稱吳「因為一點機會也沒有」。

沈富雄今日（6日）在臉書上表示，吳敦義態度曖昧、言辭支吾，但「敦義之心，路人皆知」，他就是想當立法院長，昨天吳敦義接受蔡詩萍的專訪，他心目中的場景就昭然若揭：一是韓國瑜選上總統；二是韓國瑜任命行政院長；三是國民黨在立法院席次沒有過半；四是國民黨需要一位力量較大、經驗充足且視野開闊的立委，以配合行政院長。

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沈富雄說，他要「澆吳主席一大盆冷水」，因為看法剛好相反：一是韓國瑜選不上；二是韓沒有機會任命行政院長；三是他同意國民黨席次不過半，但民眾黨與時代力量不會幫吳過半；四是因此國民黨不需要你，而且吳視野一點不開闊，是國民黨敗選後改革的阻力。

沈富雄表示，綜合上述幾點，他一點也不擔心吳敦義會當上院長，「因為一點機會也沒有」。且跟趙少康持不同的看法，沈富雄十分不樂見吳敦義當上陽春立委，他預測吳將會以黨團為據點，與黨中央抬槓，使國民黨陷入萬刧不復的絶境。

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