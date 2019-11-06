國民黨不分區立委政治組 吳敦義：適當機會 排第8、9或10

國民黨主席吳敦義昨晚接受廣播專訪時表示，國民黨不分區政治組一定會由女性帶頭。（記者朱沛雄攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者施曉光、林曉雲／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨晚接受廣播專訪時表示，未來國民黨不分區立委安全名單的前面幾個名額，會優先考慮高科技、文化藝術、運動、醫療等領域的專業組人選，專業組人數如果有五、六個，才會安排政治組的部分，且政治組要優先考慮女性，「假如有適當機會，排在比如第八、第九或者第十」。吳強調，名單不會是他一個人作主，一定會有提名小組，最終經中常會通過，再交付中央委員會行使同意權。

吳：名單不會我一個人作主

吳在節目後受訪指出，自己不分區還在考慮當中，「我沒有說我一定要，也沒有說一定排在哪裡」，未來政治組一定會由女性帶頭，因為國民黨的提名辦法就是女性一定要過半，「所以單位數一定是女性，第二可能就男性，第三又是女性。」

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名嘴趙少康日前指出，如果吳把自己排在不分區第十五名，馬英九、朱立倫分別排第十七與第十九，他就願意重回國民黨並列在第二十一位；吳回應︰「這個太神了！」「能拿十四個，就已經是上策了！」吳表示，現在的執政黨可以撒錢，三十四席不分區名單也不可能全都投給國民黨，因此「樂觀大概十四、十五有機會」。

對於日前傳出國民黨有不分區六人安全名單，吳敦義說，他從來不知道有這個名單，「那是編出來的」。

對於主持人問及黨內對於他列入不分區名單仍有雜音，吳並沒有正面回應，反而把矛頭指向日前質疑他列不分區名單的民進黨主席卓榮泰。

吳敦義說，「那一位卓先生，他們的黨不是一樣」，黨主席提名自己參選總統，「我只是考慮做不分區立委而已。」卓應該去責問「蔡主席」，為什麼後來變成總統？而且卓怎麼可以隨便批評國民黨？吳還說自己本來就不能選區域立委，只能想辦法在不分區多搶一些票，多提名一些不分區立委。

各政黨不分區名單將公布 青年團體籲落實世代正義

由於民進黨和國民黨預計本月十三日公布不分區立委名單，青年團體和公民團體發起連署，期望各政黨藉由不分區名單及政見，積極回應青年訴求、落實世代正義，目前已有超過五十個來自環境、性別、人權等不同領域的團體連署聲援。

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