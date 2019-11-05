認列不分區安全名單 吳敦義：比如第八、第九或者第十

國民黨主席吳敦義5日接受電台專訪。（記者朱沛雄攝）

2019-11-05 19:48:26

〔記者施曉光／台北報導〕備受外界好奇究竟要把自己排在不分區名單第幾順位的國民黨主席吳敦義，今晚接受廣播節目專訪時指出，未來國民黨不分區安全名單的前面幾個名額，會優先考慮高科技、文化藝術、醫療等領域的專業組人選，專業組人數如果有五、六個，然後才會安排政治組的部分，而且政治組要優先考慮女性，「假如有適當機會，排在比如第八、第九或者第十」，吳並強調，名單不會是他一人作主，一定會有提名小組，最終經中常會通過，再交付中央委員會行使同意權。

政治組優先考慮女性

對於名嘴趙少康稱，如果吳敦義把自己排在不分區第十五名，馬英九、朱立倫分別排在第十七與第十九，他就願意重回國民黨並列在第二十一位，吳敦義則回應，「這個太神了！」他強調，三十四席不分區名單，「老實講，能拿十四個，就已經是上策了」，現在的執政黨可以撒錢，有一定的本錢，況且三十四席也不可能全都投給國民黨，其他政黨如民眾黨也一定有所斬獲，因此「樂觀大概十四、十五有機會」。

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對於日前傳出國民黨有一個不分區六人安全名單，吳敦義說，他從來不知道有這個名單，「那是編出來的」。

吳敦義說，他會考慮列入不分區名單，但目前還沒有決定。對於主持人問到黨內對於他列入不分區名單仍有雜音，吳敦義並沒有正面回應，反而把矛頭指向日前質疑他列不分區名單的民進黨主席卓榮泰。

吳敦義說，「那一位卓先生，他們的黨不是一樣」，黨主席提名自己參選總統，「我只是考慮做不分區立委而已」，卓榮泰應該去責問「蔡主席」，為什麼後來變成總統？他還說，卓怎麼可以隨便批評國民黨，他本來就不能選區域立委，只能想辦法在不分區多搶一些票，多提名一些不分區立委。

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