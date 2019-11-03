傳吳敦義列不分區 卓榮泰捏臉皮狠酸厚臉皮

民進黨主席卓榮泰昨到南投輔選，受訪時自捏臉皮狠酸吳敦義，將自己列入不分區名單到底（臉皮）要多厚。（記者劉濱銓攝）

2019-11-03 05:30:00

「真的敢自列不分區？ 我們等著看」

〔記者劉濱銓、施曉光／綜合報導〕國民黨主席吳敦義傳將列入不分區安全名單，民進黨主席卓榮泰昨到南投為立委參選人陳癸佑輔選時，捏著自己臉皮狠酸吳敦義說，到底要多厚（指臉皮）才做得出來，是否臉皮比較厚，比較不一樣？卓並反問吳，真的敢自列不分區？若國民黨總統參選人韓國瑜落選，吳敢辭職負責嗎？若國會未過半，吳也會辭職負責嗎？

國民黨：處理好自己 不必說三道四

國民黨文傳會主委程美華回應說，國民黨正進行不分區立委的推薦作業，請卓榮泰好好處理自己黨內的不分區提名問題，不必對他黨說三道四，干涉他黨事務。程也呼籲卓榮泰，不必插手他黨事務，替人發誓，「本黨大家長對於選情自有評估，不用卓榮泰操心。」

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卓榮泰昨到南投輔選時表示，黨主席自列不分區是不正當的事，希望吳教他如何在不分區提名會議上把自己的名字說出來，讓他學一下。對於自列不分區，卓說「我只能羨慕，我學習不來」，並反問吳「真的要嗎？真的會嗎？真的敢嗎？我們都等著看！」

卓也逼問吳敦義，若韓國瑜落選，是否會戀著權位不放，為自己後路著想，巴著國民黨組織？卓質問說，吳敢不敢跟他一樣，為政治結果負責，若國民黨國會未過半，跟他一樣做出政治承諾、辭職負責，希望吳能正面回應。

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