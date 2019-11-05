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願回國民黨列不分區立委！ 趙少康開出條件

趙少康表示，只要吳敦義列不分區15名、馬英九列17名、朱立倫列19名，他就願重回國民黨列入不分區立委第21名，為藍營大團結一戰。（資料照）

趙少康表示，只要吳敦義列不分區15名、馬英九列17名、朱立倫列19名，他就願重回國民黨列入不分區立委第21名，為藍營大團結一戰。（資料照）

2019-11-05 19:14:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前傳出不分區立委6名安全名單，引發不少黨內人士批評。對此，資深媒體人趙少康昨（4）日在節目中表示，他願意重回國民黨，並列不分區立委第21名，為藍營團結而戰；不過，他也表示，前提是國民黨主席吳敦義願意列不分區15名、前總統馬英九列17名、前新北市長朱立倫列19名。

國民黨日前傳出不分區立委6名安全名單，包括黨主席吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權與台南市黨部主委謝龍介等人，引發藍營內部反感；中央委員連勝文更砲轟，若此名單屬實，就是典型的以私害公，會拖垮高雄市長韓國瑜的總統選情。

對此，趙少康昨日在他主持的政論節目《少康戰情室》表示，黨高層應排在不分區安全名單的邊緣，才能衝刺選情。趙少康更說，只要吳敦義列不分區15名、馬英九列17名、朱立倫列19名，他就願重回國民黨列入不分區立委第21名，為藍營大團結一戰。

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