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民眾黨海選吸引金曲歌后報名 安全名單最大黑馬可能是他

台灣民眾黨不分區立委海選吸引金曲歌后江惠儀前來報名。（資料照）

台灣民眾黨不分區立委海選吸引金曲歌后江惠儀前來報名。（資料照）

2019-11-05 06:45:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨近期以海選方式尋找不分區立委，就連今年出爐的金曲台語歌后江惠儀也前來報名，而在海選過後，民眾黨已選出多位人選，傳出中山大學政治經濟學系教授兼社科院院長張其祿呼聲最高，有望被排進不分區安全名單。

根據《上報》報導，台灣民眾黨不分區立委上月海選截止，共吸引268人報名，43人進入決選，而其中也吸引了今年以《露螺》專輯獲最佳台語女歌手獎的江惠儀前來報名，江惠儀目前任職於中華電信，並在交通大學攻讀資訊管理與財務金融博士，台中市長盧秀燕更在七月時頒發「台中市傑出人士榮譽獎章」給江惠儀，並笑說「很想挖角她」。

不過，在海選決選名單出爐後，移入安全名單呼聲最高的是中山大學教授張其祿，張其祿是美國南加大公共行政學博士，專精公共政策分析、公共管理、公共經濟等領域，現在則為韓市府研考會委員，參與多項公共事務。在韓國瑜上任後，張其祿時常投書各大媒體，點評韓國瑜的市政表現，評論與分析能力受到民眾黨青睞。

針對海選人選一事，民眾黨黨務人士指出，不分區海選會以專業為優先考量，鎖定立法院8大委員會領域來安排適合的人選，希望能排出兼具多元專業的不分區名單。

中山大學教授張其祿被視為此次海選中有望進入安全名單的最大黑馬。（資料照）

中山大學教授張其祿被視為此次海選中有望進入安全名單的最大黑馬。（資料照）

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