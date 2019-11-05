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民眾黨海選吸引金曲歌后報名 安全名單最大黑馬可能是他
2019-11-05 06:45:25
〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨近期以海選方式尋找不分區立委，就連今年出爐的金曲台語歌后江惠儀也前來報名，而在海選過後，民眾黨已選出多位人選，傳出中山大學政治經濟學系教授兼社科院院長張其祿呼聲最高，有望被排進不分區安全名單。
根據《上報》報導，台灣民眾黨不分區立委上月海選截止，共吸引268人報名，43人進入決選，而其中也吸引了今年以《露螺》專輯獲最佳台語女歌手獎的江惠儀前來報名，江惠儀目前任職於中華電信，並在交通大學攻讀資訊管理與財務金融博士，台中市長盧秀燕更在七月時頒發「台中市傑出人士榮譽獎章」給江惠儀，並笑說「很想挖角她」。
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不過，在海選決選名單出爐後，移入安全名單呼聲最高的是中山大學教授張其祿，張其祿是美國南加大公共行政學博士，專精公共政策分析、公共管理、公共經濟等領域，現在則為韓市府研考會委員，參與多項公共事務。在韓國瑜上任後，張其祿時常投書各大媒體，點評韓國瑜的市政表現，評論與分析能力受到民眾黨青睞。
針對海選人選一事，民眾黨黨務人士指出，不分區海選會以專業為優先考量，鎖定立法院8大委員會領域來安排適合的人選，希望能排出兼具多元專業的不分區名單。