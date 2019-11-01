網傳黨員李旻蔚與小英合照文宣 柯P：就像我支持高嘉瑜

許家蓓質疑，為何自己的黨員不和黨主席柯文哲掛一起，是否有黨紀問題？（許家蓓辦公室提供）

2019-11-01 18:02:03

〔記者楊心慧／台北報導〕網路流傳台灣民眾黨立委參選人李旻蔚及蔡英文總統的文宣合照，民進黨今天發聲明強調，總統蔡英文持民進黨所提名的余天，李旻蔚的文宣物品企圖誤導民眾，要求撤除；台北市議員許家蓓在市政總質詢時，質疑民進黨被吃豆腐，柯文哲則認為，他沒有要選、民眾黨內也無決議，因此，黨員要支持誰他沒意見。

許家蓓問柯文哲，是否有看過這張文宣照？雖然是李旻蔚支持者所做，但李旻蔚也說不排除未來用這張圖做看板，看到這種設計感覺是什麼？柯文哲說，他今天早上才看到，對此沒意見，但他認為，每個人有自己的人情世故和社會連結，「坦白講我支持高嘉瑜，但她支持蔡英文。」

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許家蓓質疑，為何自己的黨員不和黨主席柯文哲掛一起，是否有黨紀問題？柯文哲說：「我又沒有要選，這沒有黨紀的問題。」他強調，今天若他要選，黨員就要支持他，但今天他沒有要選，黨內也無什麼決議，黨員要支持誰他沒意見。

許家蓓說，選舉要到了，柯文哲面臨市政和選舉兩頭燒，又一直聲稱要超越藍綠，讓國會3黨不過半，但理念還是要言行一致，不要吃藍綠的豆腐。柯文哲則笑說：「我常批評藍綠是真的，好啦我知道。」

對於民眾黨立委參選人李旻蔚文宣同框蔡英文，柯文哲說，每個人有自己的人情世故和社會連結，「坦白講我支持高嘉瑜，但她支持蔡英文。」（記者羅沛德攝）

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