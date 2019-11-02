太陽花學運判國賠 柯文哲：沒辦法處理就只有上訴

台北市長柯文哲今天到雲林西螺福興宮參加太平媽遶境會香慶典，為媽祖洗塵、梳妝及上香祈福。（記者黃淑莉攝）

2019-11-02 11:04:32

［記者黃淑莉／雲林報導］2019西螺太平媽遶境大會香將在今天晚上8點起駕，台北市長柯文哲早上9點到福興宮為媽祖起駕洗塵，柯文哲說，國賠案將等收到判決書再看有沒有比較好的處理方式，沒辦法的話就只有上訴。

另柯文哲也透露9日將與鴻海董事長郭台銘同台。

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柯文哲抵達福興宮在福興宮董事長楊文鐘及多位董監事陪同，依古禮為媽祖洗塵、梳妝，接著上香祈福。

柯文哲表示，今天是太平媽遶境會香重要廟宇慶典，專程來參加及拜訪楊董事長等人，不同於上次「身心俱疲」狀態，今天心情輕鬆。

面對媒體詢問太陽花學運國賠案，柯文哲指出，國賠若成立按目前法令還要追訴個人責任，當然警察會不服，將等收到判決書再看有沒有比較好的處理方式，沒辦法的話就只有上訴。

對於台灣民眾黨選情，柯文哲說，盡力就好，但他能到台灣四處看看增廣見聞很不錯。

台北市長柯文哲今天到雲林西螺福興宮參加太平媽遶境會香慶典。（記者黃淑莉攝）

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