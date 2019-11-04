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首頁　>　政治

韓國瑜測字有總統命？ 民俗專家打臉︰名字有「瑜」豈不都登大位

前南投縣長林源朗（右）透過測字方式，指國民黨總統參選人韓國瑜有總統命，不過遭民俗專家廖大乙打臉。（記者謝介裕攝）

前南投縣長林源朗（右）透過測字方式，指國民黨總統參選人韓國瑜有總統命，不過遭民俗專家廖大乙打臉。（記者謝介裕攝）

2019-11-04 18:27:48

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日來到南投縣，與地方民眾進行農業、工商及觀光座談，期間，除了因外籍移工休閒專區槓上三立電視新聞記者以外，連前南投縣長林源朗測字指其有總統命，也被民俗專家廖大乙打臉！

韓國瑜「南投傾聽之旅」在立委許淑華、馬文君等人陪同下，首先來到名間進行農業座談，隨後轉往南投市南崗工業區及埔里進行工商及觀光座談。

民俗專家廖大乙指出，若依照前南投縣長林源朗說法，指「瑜」的部首是「一加十一」形成；「俞」字寶蓋頭下的筆劃則是「一月加11」，剛好是2020總統大選投票日「1月11日」，便代表有「總統命」，哪麼何止韓國瑜一人，豈不是名字中有「瑜」的人都具有競逐總統大位的命格？

廖大乙不客氣表示，以「瑜」字測字有總統命的說法，簡直是穿鑿附會，毫無科學及民俗根據，其實，能否選上總統，並不是自己人及其支持者一起自喊自爽就會當選，究竟民意歸向如何？明年1月11日投票結果出爐便可揭曉，且讓大家拭目以待！

國民黨總統參選人韓國瑜（左），在南投縣農業座談中傾聽農友心聲。（記者謝介裕攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（左），在南投縣農業座談中傾聽農友心聲。（記者謝介裕攝）

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