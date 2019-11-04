韓國瑜先說外勞又改口外籍移工 為休閒專區議題槓上媒體

高雄市長韓國瑜在南投舉辦工商座談，現場與企業主不停稱呼外籍移工為「外勞」。（記者許麗娟攝）

2019-11-04 16:49:12

〔記者許麗娟／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天下午在南投市的香里食品舉辦工商座談，但會中企業主與發問者不斷提「外勞」問題，到後來才有人希望大家應該修正為「外籍移工」以示互相尊重，但韓國瑜在答覆之初還是不斷使用「外勞」一詞，到後面想到才突然說對不起是「外籍移工」，而事後聯訪時，還因對外籍移工休閒專區便於假日集中管理一事是否涉及歧視，而怒槓三立新聞的記者「扭曲」。

南投縣境內設有南崗工業區，約有5000多位外籍移工，今天在座談會上，有企業主提議，假日時附近的里長不得閒，因為常有「外勞」發生糾紛，雖不一定是南投當地的「外勞」，也可能是外地前來的，因而希望設置「外勞休閒綜合區」。

請繼續往下閱讀...

因當天許多企業主都提及關於移工是否再開放？移工的最低薪資可否與本地勞工脫勾等，韓國瑜在回應相關問題時，也不斷地使用「外勞」來稱呼，直到後面在回應休閒專區時，才改口稱「外籍移工」。

韓國瑜指出，因為南崗工業區是南投最大的工業區，如果縣府提報，立法委員幫忙贊聲，未來中央這邊有可能願意來研究，但韓國瑜再表示，類似這樣外籍移工的專門休閒區，台灣有哪幾個熱點是比較需要的，很多是在台北火車站或台中火車站等交通要衝，是不是要考量一些交通休閒區可以再研究，而且是符合人權的。

事後聯訪時有媒體詢問：「外勞設定專區集中管理，不覺得涉及歧視問題嗎？」韓國瑜一聽怒問：「我有說集中管理嗎？」並認為記者好像扭曲他了，韓國瑜先是解釋自己說：「外籍移工休閒以交通要衝為主，他們因南來北往，可與外移工的好朋友相聚。」並對發問的媒體說：「你完全故意扭曲我，還問你是哪個媒體的？」

媒體回答自己是三立新聞，韓國瑜馬上接：「喔！三立新聞，那難怪！」但記者回應沒有故意扭曲他，可是韓國瑜還是認為是扭曲，並強調他在講休閒，如果外籍移工需要一些休閒區，政府可以去思考，還要三立新聞的記者重複他講的「休閒」一詞。

韓國瑜在聯訪時因媒體詢問，假日移工集中管理有無涉及歧視而怒指媒體扭曲。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法