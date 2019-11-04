阿扁病況未獲關鍵性改善 中監准保外就醫展延到明年2/4

陳水扁（右）與陳定南銅像合影留念。（資料照，記者江志雄攝）

2019-11-04 18:04:28

〔記者楊政郡／台中報導〕台中監獄剛剛核准前總統陳水扁保外就醫，從今年11月5日至明年2月4日止，台中監獄指出依醫療小組認定病況未獲關鍵性改善，報請矯正署核准第20次獲准展延。

中監准予第20次展延

陳水扁自2015年1月5日獲准保外就醫，中監依據保外醫治受刑人管理條例，限制扁「四不」包括不能參與選舉活動、不能參與政治活動、不能接受媒體採訪、不可參與顯然與疾病無關的活動。不過中監給予阿扁相當人性化的管理，只要對其病情有幫助，且活動屬家屬親情聯繫，都不會禁止，也讓外界一再提出是否包庇阿扁等質疑。

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中監表示，對於保外就醫受刑人，展延期間經該監衛生科派員前往阿扁住處訪視，及到阿扁就醫的醫療院所調閱資料，了解他的健康狀況、治療情形，並綜合整理醫療小組診斷證明書、病情評估表等，認定阿扁病況未出現關鍵性改善，這次第20次准予展延，期限到明年2月4日止。

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