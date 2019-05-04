中監核准了！ 阿扁將出席5日新書發表會 與柯P同框

2019-05-04 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁明天（5日）將舉行首本口述歷史回憶錄新書發表會，日前已向中監申請。對此，台中監獄在今天傍晚表示，基於「尊重醫療專業考量」，核准阿扁出席明天的活動，阿扁也確定與台北市長柯文哲同框。

《堅持－陳水扁口述歷史回憶錄》是陳水扁保外就醫後首本口述歷史，預計明天於台北市市長官邸藝文沙龍舉辦新書發表會，主辦單位為台北市文化局與台北市立文獻館。台中監獄3日晚間先核准通過陳水扁第18次保外醫治，再展延3個月，今天則開會討論他申請出席明天的新書發表會。

綜合媒體報導，台中監獄在今傍晚回應表示，「有關陳前總統申請參加北市文獻館口述歷史新書發表會，台中監獄基於尊重醫療專業考量，核復同意陳前總統出席活動。」但也囑咐陳水扁必須遵守保外醫治相關規定。

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