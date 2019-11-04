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韓國瑜投縣議會請益遲到5分鐘 見直播秀英文「Hi, everybody」

有人連線美國直播韓國瑜揮手秀英文「Hi,ererybody」。（記者陳鳳麗攝）

有人連線美國直播韓國瑜揮手秀英文「Hi,ererybody」。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-04 13:42:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕韓國瑜南投縣請益之旅，中午開拔到南投縣議會，與國民黨籍南投縣長林明溱、民代、黨幹部，與會者有人開直播連線美國，他對著鏡頭揮手秀英文「Hi, everybody.」，而縣長林明溱一見面就喊「韓總統」，其他民代也跟著喊「韓總統」，而不對外的請益座談則不時傳出「凍蒜」的口號聲。

韓國瑜是在結束名間鄉活動後，趕至南投縣議會，縣議會今日正好是定期會的首日，議長何勝豐為了韓國瑜要來，會議趕在11點40分許就結束，讓國民黨籍議員能下樓與韓國瑜會面。

韓國瑜由立委許淑華陪同在12點5分抵達議會，南投縣長林明溱一與他碰面就高喊「韓總統」，而韓國瑜步入會場後也與在會場內的民代或黨籍幹部握手，有的民代也一面握手一面喊「韓總統好」。

現場有名女性幹部手機開直播，並告訴韓她正在與美國連線，要韓對著鏡頭揮手，韓即開始用英文說了「Hi, everybody」，隨即轉頭跟其他人握手。

韓國瑜與黨籍民代和各鄉鎮負責人一一拍合照，而合照前不忘喊口號，高喊「韓國瑜凍蒜」。一一拍合照之後一行人即到縣議會餐廳吃便當。

韓國瑜（第一排右中）與南投縣長林明溱（第一排中）和縣議會議何勝豐（第一排左）等人先接受媒體拍大合照，接著即謝絕媒體在內採訪。（記者陳鳳麗攝）

韓國瑜（第一排右中）與南投縣長林明溱（第一排中）和縣議會議何勝豐（第一排左）等人先接受媒體拍大合照，接著即謝絕媒體在內採訪。（記者陳鳳麗攝）

韓國瑜（右一）與與會人員在議會餐廳吃便當，縣長林明溱（右2）幫同桌來賓裝湯。（記者陳鳳麗攝）

韓國瑜（右一）與與會人員在議會餐廳吃便當，縣長林明溱（右2）幫同桌來賓裝湯。（記者陳鳳麗攝）

韓國瑜與縣籍民代和社團幹部，依鄉鎮別一一拍合照。（馬文君立委服務處提供）

韓國瑜與縣籍民代和社團幹部，依鄉鎮別一一拍合照。（馬文君立委服務處提供）

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