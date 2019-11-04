韓提學貸利息補貼遭指套利 國民黨：民進黨要青年票不照顧青年

國民黨總統參選人韓國瑜（中）。（資料照）

2019-11-04 12:21:16

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜提出青年學貸利息由政府補貼的主張，政府回應恐有「套利」 之嫌，國民黨今表示，民進黨政府未加思索的「膝式反應」，顯露出民進黨「只要青年選票，不想照顧青年」的投機心態，甚至將台灣青年當成只想套利的賊，枉費歷次民調顯示多數台灣青年較挺民進黨，民進黨如何對得起台灣年輕世代的支持？

國民黨指出，教育部的「套利說」根本不可能存在，政府的利息補貼直接進入銀行，學貸經費也不會經學生之手，行政單位不會不清楚學貸流程，顯然就是為了「反韓而反」，寧願將青年學子視為貪小便宜的賊，也不願讓韓國瑜在政策面得分，行政部門淪為民進黨的打手、為蔡英文打擊異己的幫凶，實為台灣民主的可悲！

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國民黨強調，民進黨操弄反中、抗中的意識型態，藉此激起青年熱血的支持只是一時的，回歸政策面的實際協助，提供青年培養自身能力經歷、減輕青年的就學負擔等，才是真正對台灣青年看得到未來希望的助益。美國投資大師巴菲特有句名言：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳」，民進黨只要利用青年，卻未想真正照顧青年，相信台灣的年輕世代必會看清民進黨的投機本質，明年大選時做出最正確的選擇。

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