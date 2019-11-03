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吃肉圓、挺一芳 朱立倫笑稱顏寬恒「黑黑瘦瘦」

立委顏寬恒及前新北市長朱立倫到沙鹿「肉圓福」吃肉圓。（記者歐素美攝）

立委顏寬恒及前新北市長朱立倫到沙鹿「肉圓福」吃肉圓。（記者歐素美攝）

2019-11-03 17:22:53

〔記者歐素美／台中報導〕立委顏寬恒今天下午陪同前新北市長朱立倫到台中市沙鹿區具有88年歷史的老店「肉圓福」吃肉圓，媒體詢問顏寬恒，對高雄市長韓國瑜「白白胖胖」說的看法？朱立倫上場解圍，笑稱顏寬恒是「黑黑瘦瘦」；顏寬恒回應，小時候肉圓一次可吃兩、三顆，現在「比較節制」了。

顏寬恒今天下午陪同朱立倫品嚐在地美食，因之前朱立倫也曾在立委江啟臣陪同下到豐原廟東吃肉圓，記者問其兩者差異？朱立倫說，他對廟東印象比較深刻的是「一芳水果茶」，還笑說「我有挺他捏，喝茶幹嘛還講那麼多政治，要挺台灣的企業」。

朱立倫：喝茶幹嘛講那麼多政治

外傳台中市長盧秀燕不接韓國瑜台中市競選總部主委，將由顏寬恒的父親顏清標接任？顏寬恒笑說：「我爸應該是接我的競選總部主委吧！」朱立倫則緩頰指稱，國民黨一定會團結在一起，不管是歷屆主席及中央黨部都會整合在一起，並和韓國瑜密切連繫，絕不會讓民進黨有任何見縫插針的機會。

朱立倫在「肉圓福」吃肉圓及喝了貢丸湯，還不忘要外帶幾顆肉圓回去，顏寬恒則邀請朱立倫有空再來沙鹿吃巷弄美食。

立委顏寬恒及前新北市長朱立倫與沙鹿「肉圓福」老闆及員工等合影。（記者歐素美攝）

立委顏寬恒及前新北市長朱立倫與沙鹿「肉圓福」老闆及員工等合影。（記者歐素美攝）

立委顏寬恒及前新北市長朱立倫到沙鹿「肉圓福」吃肉圓，朱立倫說顏寬恒是「黑黑瘦瘦」。（記者歐素美攝）

立委顏寬恒及前新北市長朱立倫到沙鹿「肉圓福」吃肉圓，朱立倫說顏寬恒是「黑黑瘦瘦」。（記者歐素美攝）

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