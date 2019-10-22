盧秀燕、顏寬恒一同宣佈 和美大橋明年發包

2019-10-22 12:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市長盧秀燕今天在大肚「下番社生態共融兒童公園」完工啟用儀式表示，大肚人心心念念的「和美大橋」現在細部規劃，預計明年下半年發包，預計三年工期；立委顏寬恒則表示，和美大橋一旦完工，大肚人去彰化和美就不用繞到國三的龍井交流道，只要三分鐘就到和美交流道。

「台中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫」，自大肚區文昌路二段銜接至台61乙線（彰濱聯絡道）與國道三號交匯處，全長1575公尺，總經費24.6億，由市府與彰化縣政府各負擔50%。

過去大肚人要到彰化和美，要繞到龍井，盧秀燕今天到大肚進行「下番社生態共融兒童公園」，便同時把和美大橋的興建進度跟大肚人報告。

盧秀燕表示，她請顏寬恒跟中央爭取經費，同時也請彰化縣向中央爭取經費，獲得中央同意補助，總經費24億6千萬元。

立委顏寬恒表示，和美大橋若要興建，經費24.6億，台中及彰化各到半，台中就要自籌款達12.3億，但台中市已無錢，市長盧秀燕建議他向內政部營建署爭取經費，他向內政部爭取約9億多，而交通部補助彰化11億元，已核定通過。

顏寬恒表示，和美大橋今年進行細部計劃，明年發包動工，一旦完工不必跑到國三龍井交流道及國一王田交通道，跨越和美大橋3分鐘到國道三號和美交流道。

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