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被顏寬恒帶去消波塊上拍MV 朱立倫看完後神情凝重

立委顏寬恒（左）及前新北市長朱立倫（右）變身網美，在台中火力發電廠附近海岸拍攝「聽海」MV。（圖由朱立倫辦公室提供）

立委顏寬恒（左）及前新北市長朱立倫（右）變身網美，在台中火力發電廠附近海岸拍攝「聽海」MV。（圖由朱立倫辦公室提供）

2019-11-03 17:15:40

〔記者歐素美／台中報導〕立委顏寬恒及前新北市長朱立倫今天到台中火力發電廠附近海岸，合拍「聽海」MV，為哪樁？顏寬恒強調，是希望藉此凸顯台中火力發電廠的空污及水污染問題，全台43部燃煤機組，有28部、佔65%在中南部，未來國民黨執政，一定會改變現有民進黨的能源政策。

顏寬恒MV選「聽海」 令人聯想陳其邁

這次顏寬恒競選連任，受到獲得民進黨支持的台灣基進參選人陳柏惟從高雄北上挑戰，8月中旬行政院副院長陳其邁在陳柏惟高雄惜別晚會上公開演唱了「聽海」前三句，還承諾，只要當選，他一定把整首唱完。朱立倫今天南下與顏寬恒到台中市龍井區海岸拍攝MV，正巧就挑了「聽海」這首歌，外界質疑莫非是受了陳其邁刺激？顏寬恒否認，他指出，主要是帶朱立倫去中部海邊，看當地最大的污染源中火。

顏寬恒說，中火偷排造成水污染硼超標，長期曝露在硼污染下，人體心腎肝都會受到嚴重侵害，有死亡危險，並可能引發男性生殖器的傷害及孕婦中的胎兒產生缺陷，是非常嚴重的污染，而且中火是偷排被抓包，現在市府不斷祭出罰款，朱立倫未來可能是「國家領導人」，當然要帶他來台中關心全民呼吸的權益。

顏寬恒：要「用愛發電」不是「用生命去發電」

顏寬恒指出，中火目前有10部燃煤機組，還要再增兩部燃氣機組，全台目前有43部燃煤機組，其中28部、佔65%在中南部，未來我們的能源政策勢必跟現在民進黨的不一樣，強調「用愛發電」不是「用生命去發電」， 明年1月11日我們會勝選，將改善現有能源政策，還給人民安全呼吸的權利。

朱立倫則說，最近台電因水污染被市府開罰，還有空污的問題，顏寬恒因家鄉受污染，所以和他一起到台電附近海岸拍攝MV，未來希望打造美麗觀光海岸，今天兩人拍了很多網美照，MV明天就會公開。

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