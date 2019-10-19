陳柏惟對戰顏寬恒 看板搬出蔡英文、韓國瑜拚場

2019-10-19 08:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選戰倒數，藍、綠都提出「總統當選，國會過半」口號，而台中市第二選區藍綠的立委參選人顏寬恒、陳柏惟，兩人所掛上競選看板，至少有一半是跟總統參選人合照，就是展現對其總統參選人的支持，要「總統當選，國會過半」。

民進黨及台灣基進黨共提的立委參選人陳柏惟，面對實力雄厚的對手，全力衝刺，宮廟夜市趴趴走，也時常在路口拜票。

陳柏惟雖是台灣基進黨，但是認同蔡英文」維護台灣主權」的理念，跟民進黨結盟，一同結成「抗中保台」的力量，同時也認為即使蔡英文當選，若立委大綠小綠的席次不過半，蔡英文的政策也難出立法院大門。

基於此理念，因此雖然資源不多，無法掛上太多的競選看板，但只要有民眾提供，陳柏惟就掛上與民進黨總統參選人蔡英文合照的看板。

陳柏惟認為，「總統當選，國會過半」才能抗中保台，因此只掛上自己的競選看板的力量是不夠，同時掛上與蔡英文合照，也希望支持者投蔡英文也同時投陳柏惟，投陳柏惟也要投蔡英文。

參選連任的國民黨第二選區立委顏寬恒加上補選，已是第三次參選，在沙鹿、烏日、大肚、龍井及霧峰峰第二選區，積極經營基層，雖已具有知名度，但是仍不敢掉以輕心，還是勤跑基層，一點不放鬆，掛在各大路口的競選看板，有相當多是與韓國瑜的合照，展現對國民黨總統參選人韓國瑜的全力支持。

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