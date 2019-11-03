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首頁　>　政治

返南投輔選 吳敦義進場絆到台階險摔倒...

國民黨主席吳敦義（左2）返回南投出席活動，卻不慎絆到台階差點摔倒，隨扈與周邊人員趕忙攙扶。（記者劉濱銓攝）

國民黨主席吳敦義（左2）返回南投出席活動，卻不慎絆到台階差點摔倒，隨扈與周邊人員趕忙攙扶。（記者劉濱銓攝）

2019-11-03 12:46:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣同鄉會聯合總會，今在南投會展中心舉辦鳳還巢曁農產展售會，國民黨主席吳敦義特別返鄉參加，只是吳步入會場時，卻不慎絆到台階，腳步踉蹌差點摔倒，面對民進黨主席卓榮泰狠酸自列不分區是「厚臉皮」等3個問題，吳敦義則回應「不理他」，隨即快步進入會場，不願多說。

國民黨主席吳敦義返回南投出席活動，面對民進黨主席卓榮泰狠酸「厚臉皮」等3個提問，吳直接回嗆「不理他」。（記者劉濱銓攝）

國民黨主席吳敦義返回南投出席活動，面對民進黨主席卓榮泰狠酸「厚臉皮」等3個提問，吳直接回嗆「不理他」。（記者劉濱銓攝）

吳敦義致詞時表示，他從政以來，非常感謝南投鄉親對他的支持，不論是參選台北市議員、南投縣長，甚至當上高雄市長，他都很感恩南投對他的栽培。

吳敦義也說，他現任國民黨主席，面對明年大選，希望在場的鄉親們，可以支持國民黨的總統參選人韓國瑜，立委也要支持黨籍馬文君、許淑華，還有政黨票也要投給國民黨，讓國民黨能重返執政。

吳敦義也不忘提到兩岸關係與當行政院長時的政績，吳說，當年簽署ECFA（兩岸經濟合作架構協議），讓台灣的產品可以銷往中國，兩岸和平穩定發展，在一中各表的九二共識上，才是最好的和平基礎。

吳致詞結束後，下台一一與支持者握手致意，並應民眾要求一起合照，但因趕著搭高鐵南下高雄，會後吳面對記者提問，就快步上車離去，不再回應。

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