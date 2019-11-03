向退將拜票 吳敦義連乾五杯白酒

國民黨主席吳敦義昨出席北部地區退休將領團結自強聯誼會餐會，吳敦義帶領黨籍立委參選人一同呼口號。（記者王藝菘攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者施曉光、周湘芸、陳昀／綜合報導〕國民黨黃復興系統昨天中午舉辦「北部地區退休將領團結自強聯誼會」餐會，為總統參選人韓國瑜造勢，黨主席吳敦義、擔任韓國瑜競選總幹事的國民黨副主席兼秘書長曾永權及許歷農、王文燮等軍系大老出席。面對現場數百位退役將領，吳敦義連乾五杯白酒，拜託大家支持韓國瑜當選總統，藍軍立委參選人全壘打，以及政黨票要投給國民黨。

稍後行程兩眼無神 坦言「喝多了」

不過，吳敦義的拚酒顯然出現後遺症，他下午出席新北市第一選區立委參選人洪孟楷林口競選總部成立大會，面對媒體追問國民黨不分區立委名單時，身體前後搖晃，兩眼無神，不發一語的直盯著記者。隨行人員連忙扶他到休息區。吳稍後上台致詞時，發言也不斷停頓、跳針，他坦言自己「酒喝多了。」

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吳敦義週四將應立法院黨團邀請，與藍營立委餐敘，外界揣測與吳爭取藍委支持列入不分區名單有關，不過，立院黨團總召曾銘宗否認說，這不是吳敦義發起，是黨團每個會期前的例行餐敘，是有人建議找黨中央參與，他才邀請吳敦義與兩位副主席曾永權、郝龍斌。

吳敦義受訪時也說，只是要了解立委的狀況，有沒有希望黨部要多做哪些努力，聽聽他們的意見，「我要了解一下，這是很自然的事」。

媒體追問，是否會提到不分區提名事宜？吳敦義僅說，「不分區的立委，我們會考量各種因素，謝謝」。隨即離去。

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